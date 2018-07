Les Vaillants s’illustrent parmi les grands

Deux athlètes du club Les Vaillants ont pris part aux championnats canadiens juniors et seniors d’athlétisme, qui se déroulaient du 3 au 8 juillet à Ottawa. Vanessa Ayers et Pascale Dumont de Rivière-Bleue, ont profité de ce moment dans la capitale nationale, pour enregistré leur meilleure performance officielle de la saison. Cet événement qui avait lieu au stade Terry Fox, regroupait les meilleurs espoirs (U20), ainsi que des athlètes aguerris, dont plusieurs olympiens.

Même opposée à des filles jusqu’à trois années de plus qu’elle, Vanessa Ayers ne s’en est pas laissée imposer. La lanceuse juvénile a pris les devants dans la compétition dès son premier lancer, puis a gardé les commandes jusqu’à la fin, creusant même l’écart avec sa plus proche rivale. Vanessa a terminé le concours avec un record personnel de 39,32m. En plus de mettre la main sur la médaille d’or, la nouvelle championne canadienne junior a aussi réalisé son standard A pour les championnats nationaux de la Légion.

Pour Pascale Dumont, la compétition avait bien commencée. Au moment où elle a amorcé la finale, elle détenait la troisième position. Cependant, elle s’est fait devancer au cinquième tour et malgré les efforts, elle n’a pu améliorer son sort. Pascale termine tout de même la compétition avec sa meilleure prestation officielle de la saison. Elle a réalisé un tir de 46,93m, tout en étant très constante. Elle vise maintenant réaliser une grosse performance aux championnats provinciaux à Québec, le 22 juillet.

COMPÉTITIONS À VENIR

La saison estivale est loin d’être finie pour les Vaillants. La fin de semaine des 14-15 juillets, 14 jeunes seront à Québec pour les championnats provinciaux benjamin, cadet et juvénile. Une semaine plus tard et toujours au stade de l’Université Laval, ce sera le tour des juniors et seniors.

Le mois de juillet se terminera avec la tenue de la 53e Finale des Jeux du Québec, du 28 au 31 à Thetford. Sept athlètes du club feront partie de la délégation. Il s’agit de Vanessa Ayers, Jolianne Bernier, Coralie Robichaud, Olivier Bélanger, Tommy Blier, Pier-Olivier Lebrun et Éloi Rousseau.

Enfin, il est aussi possible que l’équipe témiscouataine soit représentée aux championnats nationaux de la Légion, du 10 au 12 août, à Brandon au Manitoba.