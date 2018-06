Les Loups-Marins à la Finale régionale de Gaspé

Cinquante nageurs des Loups-Marins se sont déplacés à Gaspé pour la finale régionale et sélection des Jeux du Québec. En tout, les nageurs de Rivière-du-Loup ont remporté un total de 37 médailles d’or, 15 d’argent et 20 médailles de bronze.

Sept nageurs de Rivière-du-Loup se aussi sont classés pour les Jeux du Québec, un nombre important. Il s’agit de Jean-Thomas Dumont, Félix-Antoine Marquis, Alyssa Ouellet, Alexia Pietrantonio, Élyse Poirier, Jean-Christophe Simard et Raphaelle Tremblay.

Du côté des classements individuels régionaux pour cette saison, Rivière-du-Loup a gagné la moitié des plaquettes des meilleurs nageurs de l’Est-du-Québec avec Raphaelle Tremblay (filles 13-14 ans), Félix-Antoine Marquis (Gars 13-14 ans), Audrey-Anne Caron (filles 17+) et Michel Maalouf (Gars 17+). Chez les 13-14 ans filles et garçons, nous avions aussi un top 3 de nageurs provenant de Rivière-du-Loup, c’est-à-dire Alexia Pietrantonio en 2e place et Élyse Poirier en 3e.

Chez les garçons, notons une 2e place de Jean-Christophe Simard et une 3e de Jean-Thomas Dumont. Chez les 17 ans et plus, notons une 3e place au classement final pour Ann-Sophie Czech.

Des records de club et de l’Est-du-Québec ont une encore une fois été abaissés : Alexia Pietrantonio a battu une fois de plus ses propres records régionaux au 100m et 200m dos chez les 13-14 ans. Félix-Antoine Marquis a mis, de son côté, la main sur les records du club 13-14 ans au 100m et 200m dos puis au 100m papillon.

Plusieurs standards ont été réalisés : Chez les 11-12 ans, Chloé Ménard et Tomas Renaud-Mejia ont réussi un standard provincial du championnat 11-12. Félicitations à Norah Cyr et Maxim-Élise April qui ont réussi leurs standards AA dans les épreuves de brasse, leur offrant l’accès au championnat AA cet été. Félicitations à Raphaëlle Tremblay qui réussit le standard AAA au 400m QNI. De plus, Félix-Antoine Marquis a réussi son premier standard Coupe Québec au 100m dos.

Du côté des plus petits, une compétition novice se déroulait également à Gaspé ce même week-end. Stella-Rose Lajoie a remporté ses trois épreuves (3 or), puis Olivier Kearney une médaille de chaque couleur. Louka Pelletier et Léa-Rose Leclerc se sont aussi démarqués en remportant une médaille d’or et deux d’argent. Charly Pelletier s’est offert 3 médailles de bronze tandis que les nageurs suivants ont tous remportés une première place : Ariane Lamontagne, Alexanne Poirier, Sophie et Mathias Renaud-Mejia.

Les nageurs de Rivière-du-Loup se préparent dès maintenant en vue des différents championnats d’été un peu partout dans la province, puis à Winnipeg pour le championnat Canadien Junior.