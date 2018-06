La saison de tennis est lancée

Le tournoi de tennis soulignant l’ouverture de la saison 2018 s’est déroulé ce samedi 9 juin au club de tennis de Rivière-du-Loup.

Pour l’occasion, soleil, bonne humeur et ambiance du tonnerre étaient au rendez-vous. Au total, c’est environ une soixantaine d’adeptes du tennis qui sont venus s’amuser en pratiquant ce sport lors de cette journée. Parmi les joueurs, plusieurs équipes parents-enfants, ce qui démontre encore une fois l’essor considérable du tennis chez les jeunes de la région.

Et l’été ne fait que commencer! À ne pas manquer au cours des prochaines semaines, La Mini-Coupe de Tennis - Desjardins Valeurs Mobilières le samedi 23 juin prochain. Ce tournoi, ouvert à tous les jeunes de 5 à 16 ans, attire toujours de nombreux jeunes et on en espère encore plusieurs cette année. De plus, pour les jeunes intéressés, notre session de cours d’été débute bientôt.

Pour plus d’informations ou inscriptions à ces activités, contactez-nous au 418-862-7087 ou visitez le http://www.tennisrdl.com/programmation.