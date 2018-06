L'occasion rêvée de s'initier à la pêche les 8, 9 et 10 juin prochains

La 19e édition de la Fête de la pêche aura lieu les 8, 9 et 10 juin prochains. Cette fête est l'occasion rêvée de s'initier à cette activité, puisqu'il sera alors possible de pêcher sans permis partout au Québec, à l'exception du saumon atlantique, et dans le respect de la réglementation.

Plus de 200 activités sont organisées par des bénévoles passionnés et, grâce au Programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, de nombreux plans d'eau seront ensemencés. Toute la population est invitée à participer.

Les agents et agentes de protection de la faune seront sur le terrain toute la fin de semaine de la Fête de la pêche pour rencontrer le public et mener leur travail de protection, d'éducation, et de prévention. Profitez de l'occasion pour venir les rencontrer!

CONCOURS DE PHOTOS

Pêcheurs-photographes, participez au concours de photos, et courez la chance de gagner l'un des 19 prix offerts, dont un séjour de pêche dans une réserve de la SÉPAQ, d'une valeur de 530 $. Partagez vos photos de pêche de la fin de semaine sur Instagram en utilisant le #fetedelapeche, ou utilisez l'application disponible sur la page Facebook Fête de la pêche.

FAÇONS DE PARTICIPER

La liste des activités organisées dans le cadre de la fête est diffusée dans la section Activités du site fetedelapeche.gouv.qc.ca. Des activités d'initiation Pêche en herbe auront également lieu durant la fin de semaine de la Fête de la pêche, mais aussi à d'autres moments pendant l'année.

Celles-ci s'adressent aux jeunes de 9 à 12 ans et leur permettent d'obtenir leur permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 17 ans inclusivement. Pour participer à ces activités, consultez l'onglet Liste des activités Pêche en herbe sur la page Web de la Fondation de la faune du Québec : http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3

Pour en savoir davantage sur la Fête de la pêche, consultez le site Fetedelapeche.gouv.qc.ca et sa page Facebook.