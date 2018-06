Huit jeunes de la région aux Jeux du Québec

Le 12 mai dernier se tenait à Rimouski le camp de sélection des Espoirs de l’Est-du-Québec en basket-ball. Huit joueurs et joueuses de la région de Rivière-du-Loup et ses environs ont obtenu leur laissez-passer pour la 53e finale provinciale des Jeux du Québec de Thetford Mines.

Dans la catégorie U14 féminine, Mary-Alex Martin, Ariane Patoine et Emmy Létourneau de Saint-Antonin, Marilou Mercier de Cacouna, Mégane Daris de Rivière-du-Loup et Solveil Landry de Saint-André se sont qualifiées parmi les douze meilleures joueuses de leur catégorie.

Dans la catégorie U14 masculin, Jérémie Lapointe et Rodney Arkin Toledo de Rivière-du-Loup se sont tous les deux qualifiés parmi les treize meilleurs joueurs de leur catégorie.

Notons que Mary-Alex Martin, Ariane Patoine, Emmy Létourneau, Mégane Daris, Jérémie Lapointe et Rodney Arkin Toledo évoluent avec l’équipe des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Pour sa part, Marilou Mercier fait partie de l’équipe des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

Pour assurer une bonne cohésion entre les joueurs de chacune des deux équipes, ces athlètes devront se rendre à quelques reprises à Rimouski afin de participer aux camps d’entraînement préparatoires au courant des mois de juin et juillet. De plus, ces deux équipes élites régionales participeront, du 5 au 8 juillet prochain, au Festival d’été de Basket-ball Québec à Longueuil et affronteront les équipes de toutes les régions du Québec. Ce tournoi servira aussi de classement officiel pour la finale provinciale des Jeux du Québec.

De gauche à droite sur la photo, à l’arrière : Solveil Landry, Mary-Alex Martin, Mégane Daris, Marilou Mercier. À l’avant : Ariane Patoine, Rodney Arkin Toledo, Emmy Létourneau.