Tournoi de billard 8 au Bar Chez Boogie

Les 21 et 22 avril derniers, le Bar Chez Boogie de Trois-Pistoles tenait son 6e tournoi annuel de billard 8. La compétition regroupait 32 joueurs pour des bourses et prix totalisant 2 500 $.

En grande finale A, Régis Sirois a disposé de Claude Rousseau pour se mériter une bourse de 626 $ et le trophée emblématique. M. Sirois a succédé à Réjean Rioux, détenteur du titre en 2017. En finale B, Ghislain Sénéchal est sorti vainqueur en disposant de Germain Desjardins.

La présentation de ce 6e tournoi a été possible grâce à l’appui de nombreux commanditaires et du Bar Chez Boogie. Les organisateurs Claude Rousseau et Patrick Bérubé se réjouissent de la popularité de ce tournoi printanier et vous convient à un 7e rendez-vous en 2019.

Sur la photo, de gauche à droite, Denis Martin, gagnant de 100 $ pour la balle la plus difficile du tournoi, Germain Desjardins, Ghislain Sénéchal, gagnant du B, Régis Sirois, gagnant du A et Claude Rousseau.