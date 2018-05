Les jeunes font bonne figure au Championnat régional scolaire d’athlétisme

Le club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata recevait, à l’École secondaire du Transcontinental, près 150 athlètes provenant de l’Est-du-Québec dans le cadre du Championnat régional scolaire d’athlétisme. Les membres du club étaient en majorité présents et plusieurs jeunes athlètes des écoles primaires du Transcontinental y participaient également.

Ce fut une expérience enrichissante pour les élèves du primaire. Onze élèves provenant des écoles primaires du Transcontinental se sont inscrits de manière indépendante à la compétition régionale. Chez les filles Viviane Caron, Noémie Plourde, Dolorès Després et chez les garçons Élie Chouinard-D’Amboise, Charles-Antoine Dubé, Félix Briand, Alexy Rousseau, Lucas Sachot, Tomas Coulombe, Émile Larochelle et Émile Blais ont démontré un bon potentiel athlétique et beaucoup de détermination. Ce qui est tout à leur honneur.

Il s’agit d’un bon départ pour les athlètes du club Les Vaillants. Dans la catégorie minime, Jérémy Lahey de Saint-Marc-du-Lac-Long était le seul représentant des Vaillants. Le jeune homme a récolté une 3e place au lancer du poids, en plus de monter sur la plus haute marche du podium au lancer du disque.

Chez les benjamines, quatre athlètes étaient à l’action. Vanessa Beaulieu a terminé dans le top 5 en hauteur et en longueur et 8e au 150m, Marylou Caron (sport-études) a obtenu la 6e place au 80 m et au lancer du poids et Léa Pier Dubé (sport-études) a mis la main sur un ruban de bronze au 150m et a terminé 4e au poids et 5e au 800m. Toutes les trois sont originaires de Pohénégamook. Laurence Lang de Témiscouata-sur-le-Lac, qui en est à ses débuts, a franchi la ligne d’arrivée du 800m en 5e place et en 6e place au 150m.

Il y avait également quatre athlètes dans la catégorie cadette. Audrey Caron (sport-études) de Saint-Athanase a récolté une 5e place au 200m et une 6e place au 100m et en longueur. Alexia Lavoie (sport-études) et Lei-Ann Potvin (sport-études) de Pohénégamook ont terminé tout juste derrière avec une 7e place au 100m. Alexia a aussi obtenu une 4e place au 80m haies et la 5e place en longueur. Coralie Robichaud a connu une très belle journée. L’athlète de Rivière-Bleue est arrivée première au saut en longueur et a terminé 3e au 80m haies et au 200m.

Chez les garçons, catégorie cadet, six athlètes des Vaillants étaient présents. Tommy Blier, de Pohénégamook, a remporté ses trois épreuves de lancer, le poids, le disque et le marteau. Belle compétition également pour Alexis Caron (sport-études) de Saint-Athanase. Il a récolté des rubans dans ses trois épreuves : 2e place au 200m, 3e au saut en longueur et une 2e place au lancer du javelot. Alexis Fournier, de Pohénégamook, a causé une belle surprise en remportant le lancer du javelot. Il s’est aussi emparé du ruban doré au 800m et de l’argent au 2000m. Dans les épreuves de lancer, Dominic Lahey (sport-études) de Saint-Marc-du-Lac-Long a obtenu une 2e place au poids en plus de terminer au troisième rang au disque. Nathan Lebrun (sport-études) de Saint-Eusèbe a cumulé les 2es places dans trois épreuves, le 100m, le saut en longueur et le triple saut. Éloi Rousseau (sport-études) a une fois de plus dominé. L’athlète de Pohénégamook a triomphé au 100m haies, au saut en hauteur et au saut en longueur.

Dans la catégorie juvénile, Vanessa Ayers (sport-études) a été fidèle à elle-même, la lanceuse de Rivière-Bleue a dominé le poids, le disque et le marteau. Jolianne Bernier de Saint-Athanasse a également excellé. Elle a remporté le 100m haies et la longueur, en plus de terminer en 2e place au 200m. En endurance, Marylie Plourde (sport-études) de Pohénégamook a obtenu la 2e place au 800m et au 1500m.

Finalement, dans la catégorie juvénile chez les garçons, Olivier Bélanger (sport-études) de Saint-Marc-du-Lac-Long a remporté le 100m et a terminé 2e au 200m. Xavier Dumont a effectué un retour avec Les Vaillants. Il a remporté la compétition de saut en hauteur. Marc-Olivier Lavoie de Pohénégamook a réussi le meilleur lancer au poids, en plus de terminer 3e au 200m et 4e au 400m. Enfin, Pier-Olivier Lebrun(sport-études) de Saint-Eusèbe s’est mérité des rubans or au saut en longueur et au triple saut et il a terminé 3e à son premier 800m.

À la suite de cette compétition, 51 athlètes seront sélectionnés dans les catégories benjamin, cadet et juvénile pour représenter l’Est-du-Québec aux prochains Championnats provinciaux scolaires d’athlétisme.

Le club d’athlétisme Les Vaillants de Témiscouata tient à féliciter tous les athlètes pour leurs belles prestations. On remercie spécialement tous les officiels et les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette journée de compétitions. On remercie également tous les clubs présents et le public qui est venu encourager nos jeunes athlètes régionaux.