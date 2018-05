Tournoi d’ouverture du Club de golf de Rivière-du-Loup

De nouveau cette année, le Club de golf de Rivière-du-Loup tiendra son tournoi amical d’ouverture. Cette activité se tiendra le 1er juin prochain, sous une nouvelle formule, et pourra compter sur la collaboration de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup.

S’annonçant fort sympathique et très accessible, cette activité propose un programme qui saura ravir les participants pour aussi peu que 50$ par personne : un départ simultané (shot gun) à 13 h le vendredi 1er juin, une voiturette, des découvertes locales sur quelques trous, un 5 à 7 animé en toute simplicité avec bouchées et vins, une possibilité d’acquérir certains cadeaux au profit du Relais pour la vie et des rencontres toujours agréables.

Le directeur général de la Caisse depuis janvier 2018, Serge Ferrand, est très heureux d’appuyer cette activité qui lui permettra de mieux connaître les gens du milieu, tout en contribuant à une cause qui lui tient à cœur puisqu’une partie des revenus de l’activité seront remis au Relais pour la vie.

«Étant nouvellement arrivé dans mes fonctions, c’est avec beaucoup de fierté que je marcherai avec les employés de notre caisse pendant la nuit du 9 juin prochain dans le cadre du Relais pour la vie. Grâce à la participation des gens à cette activité de golf, nous pourrons bonifier notre contribution financière dans la lutte contre le cancer», précise-t-il.

Gilles Tremblay, président du Club de golf de Rivière-du-Loup, se joint à M. Ferrand pour inviter les golfeurs en grand nombre. M. Ferrand conclut : «Voilà une formule simple et efficace qui nous fera passer un bon moment ensemble, au profit d’une autre belle cause de notre région et j’en remercie les participants à l’avance. Nous souhaitons tous pouvoir vous rencontrer ce vendredi 1er juin !»

Par leur simple participation, les golfeurs contribuent à la cause. Pour s’inscrire, il suffit de joindre la boutique du club de golf, au 418 862-7745.