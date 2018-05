Eudore Aucoin nommé entraîneur-chef des Albatros

Les Albatros du Collège Notre-Dame miseront sur Eudore Aucoin comme entraîneur-chef derrière le banc, la saison prochaine. L’organisation a annoncé que Christian Caron se concentrera désormais sur les tâches de directeur général et responsable de la structure intégrée.

La nouvelle est survenue de façon inattendue, ce mardi 1er mai. Pourtant, Christian Caron y songeait depuis un bon moment. «De mon côté, j’avais signifié mon intention à l’organisation il y a pratiquement un an. Je souhaitais être plus efficace concernant la structure intégrée et les programmes d’encadrement des joueurs au Collège», explique-t-il au bout du fil.

Depuis sa nomination en juin 2016, Caron avait en effet plusieurs chapeaux : entraîneur-chef, directeur général, responsable de la structure intégrée, etc. Bref, les tâches ne manquaient pas, mais le temps oui.

«Le travail d’entraîneur-chef est très exigeant, c’est une tâche à temps plein. Par le passé, Allan Johnston et Martin Ouellet ne se consacraient qu’à leur rôle derrière le banc. C’est vers cette formule qu’on voulait retourner.»

Comme directeur général, Christian Caron s'occupera d'accompagner les parents et les agents des joueurs. Il aura également à gérer les relations avec la ligue et les nombreux courriels qui en découlent. À cela s’ajouteront la supervision du personnel d’encadrement et son mandat avec la structure intégrée auquel il tient.

MISER SUR LA FAMILLE

En nommant Eudore Aucoin, les Albatros ont misé sur la famille. M. Aucoin était derrière le banc des oiseaux lors de la saison 2016-2017 comme entraîneur-adjoint. Puis, la saison dernière, il avait retrouvé un rôle d'entraîneur-chef avec les Albatros Midget Espoir.

«Nous sommes très heureux du retour de M. Aucoin derrière le banc des Albatros, cette fois à titre d’entraîneur-chef. Je crois qu’il a su démontrer par le passé qu’il a toutes les qualités requises pour faire de notre concession une équipe gagnante», a affirmé Alain April, président de l'équipe, par la voie d'un communiqué.

Christian Caron est aussi enchanté de retrouver son collègue avec le club AAA. «Eudore est un homme avec de bonnes valeurs, il veut lui aussi recréer le sentiment de fierté et d’appartenance qui nous ont peut-être manqué cette saison avec les Albatros.»

Notons enfin que Guillaume Vallée conservera son poste d’entraîneur-adjoint. Il en va de même pour Dominic Bérubé qui poursuit à titre d’entraîneur des gardiens de but.