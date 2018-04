Une pratique d’envergure avant la course du Grand Défi Pierre Lavoie

Environ 360 élèves de l’école secondaire de Rivière-du-Loup et de l’école Joly ont participé le 27 avril à une activité de préparation en vue du Grand défi Pierre Lavoie. Ils devaient parcourir en groupe une distance de 1,6 kilomètre, chacun à leur rythme, accompagnés de quelques enseignants.

Parmi eux, 38 étudiants du secondaire prendront part à la course du Grand défi Pierre Lavoie, qui consiste à parcourir une distance d’environ 270 kilomètres entre Québec et Montréal, sous la forme d’une course à relais de 30 heures. Le trajet de 1,6 kilomètre, tracé dans la cour de l'école secondaire, faisait partie de la préparation physique de cette équipe. Elle répète l’expérience à huit reprises dans la journée afin d’affronter l’épreuve qui se tiendra du 12 au 13 mai.

«Le Grand Défi, c’est une manière de se motiver pour se garder en forme. Pour certains participants, ça change leur vie, ils voient les bienfaits à long terme d’une activité physique au quotidien», explique l’enseignant et accompagnateur Stéphane Perreault, qui est également membre du club de course à pied Filoup.

C’est le cas de Mathieu Boucher, qui a décidé de commencer à courir pour perdre du poids, ce qui a porté fruit. «Si je peux réussir, ce serait fou (…) Je détestais la course énormément. J’avais atteint 250 livres et c’était problématique, j’ai réussi à en éliminer, et ça m’a donné le gout de continuer», explique-t-il. Mathieu Boucher participe également à des entrainements de basketball et de football. Ce dernier fait partie de l’équipe de 38 étudiants qui courront entre Québec et Montréal en mai.

Ces élèves s’entrainent deux fois par semaine depuis l’automne pour prendre part à la course. «C’est vraiment émouvant de les voir entrer au stade. C’est vraiment un bel évènement et nous sommes fiers d’eux», conclut la directrice de l’école secondaire, Sylvie Soucy.