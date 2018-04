3L-Éperviers : «les partisans en auront pour leur argent»

À quelques jours du 1er match les opposant à leurs rivaux de Sorel-Tracy, les 3L de Rivière-du-Loup sont fébriles. La fierté d’être de retour en finale, l’engouement des partisans et le désir de soulever la Coupe Vertdure pour une 2e fois en 3 ans sont tous des éléments qui mettent la table à une série enlevante.

«Lorsque nous avons remporté la Coupe en 2016, j’avais promis aux partisans qu’ils n’auraient pas à attendre 30 autres années avant de ramener la coupe à Rivière-du-Loup (…) Aujourd’hui, nous sommes sur la bonne voix et tous les efforts seront mis pour qu’on puisse tenir cette promesse», a indiqué la copropriétaire de la formation, Cindy Simard, tout sourire.

Coïncidence, le déroulement de la saison et des séries ont également fait en sorte que les 3L retrouvent les Éperviers en finale. Si Rivière-du-Loup avait gagné les grands honneurs en 2016, les Sorellois avaient éliminé les 3L en 7 matchs l’an dernier.

«Je pense que ça va donner une petite touche encore plus particulière à cette série. Depuis 2016, la rivalité n’a jamais cessé et cela offre aux partisans des matchs toujours robustes et intenses. Il y aura beaucoup d’émotion dans l’air, ça, c’est certain.»

Évidemment, la direction de l’équipe espère compter sur des partisans en feu. L’importance du 7e joueur, dit-on, n’est pas négligeable et «fait une réelle différence». «Ça nourri les gars de voir la foule derrière eux, d’entendre les encouragements des partisans et de savoir qu’ils ne sont pas seuls à vouloir gagner.»

BILLETS

La mise en vente des 3500 billets disponibles, au cout de 18 $ par adulte, 15 $ pour étudiants, 10 $ pour les 11-17 ans et 5 $ pour les moins de 10 ans, débutera ce mardi 24 avril à 18 heures et se poursuivra mercredi au Centre Premier Tech. Il est aussi possible de prendre votre réservation par téléphone avec carte de crédit au 418-867-6674 lors de ces deux soirées. La vente se poursuivra ensuite à la station de télévision CIMT sur les heures de bureau le reste de la semaine.

Pour acheter en ligne, vous devez aller au 3l.ticketacces.net 24 heures sur 24 ou encore vous rendre au Centre Premier Tech entre 18 et 21 h mardi et mercredi soir.

Le jour des matchs, la billetterie du Centre Premier Tech ouvrira à 16 heures. Les 3L tiennent à rappeler que les détenteurs de billets de saison ont jusqu’à midi le jour du match pour se procurer leur billet. Ils seront ensuite libérés. Notons que les billets pour adulte seront vendus au cout de 20 $ à la porte.

TAILGATE DE LEUCAN

Afin de se préparer les amateurs au match et d’aider une bonne cause, une activité «tailgate» sera organisée dès 17 h 30 avant chaque match local des 3L (28 avril, 5 et 11 mai) au profit du Défi têtes rasées Leucan de Rivière-du-Loup. Organisée par Hyundai Rivière-du-Loup, l’activité promet une belle ambiance, ainsi que de la nourriture et des breuvages à profusion. Un rendez-vous à ne pas manquer!