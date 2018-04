Ballon sur glace : l’équipe T-Miss U-19 est championne au Canada

Du 4 au 7 avril avait lieu le Championnat canadien juvénile de ballon sur glace à Owen Sound en Ontario. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par deux équipes qui ont d’ailleurs obtenu leur meilleur résultat canadien de l’histoire de l’organisation qui fête ses 15 ans en 2017-2018.

Dans un premier temps, dans la catégorie U-19 féminin, la formation T-Miss a gagné ses six matchs en ronde préliminaire pour terminer première au classement général. Puis, en demi-finale, les filles ont battu l’équipe hôte soient les Young Guns de Kilsyth au compte de 2 à 1 lors d’une joute nécessitant une prolongation. Ensuite, l’équipe Témiscouataine a gagné la finale par la marque de 3 à 0 contre les Devils de Seaway Valley de l’Ontario pour décrocher l’or. Les filles terminent ainsi ce championnat canadien avec une fiche parfaite soit de huit gains en autant de départs.

De son côté, l’équipe Blitz du BSG mineur du Témiscouata a terminé au 2e rang de sa division dans la catégorie U-19 masculin à la suite d’une fiche de trois victoires et deux défaites en cinq joutes en ronde préliminaire. Par la suite, le Blitz affrontait en demi-finale les détenteurs du premier rang de l’autre division soient les grands favoris du championnat c’est-à-dire le Sting de l’Ontario qui a finalement emporté ce match tout comme la finale. Par conséquent, le Blitz devait alors batailler pour la médaille de bronze contre leurs grands rivaux du Québec soit le Frost et grâce à un gain de 2 à 1, les gars du BSG mineur du Témiscouata ont décroché la 3e marche du podium.

«Les joueuses et les joueurs de nos deux équipes ont été excellents tout au long de la semaine et ces jeunes récoltent le fruit de leurs efforts à la suite de plusieurs années de travail et d’implication», a indiqué l’entraîneur de l’année au pays dans la catégorie juvénile élite et l’entraîneur en chef du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Maxime Dugas.

Sur le plan individuel, l’un des membres du Blitz U-19 a reçu une distinction alors que Gabriel Pellerin a été nommé sur la première équipe d’étoiles comme gardien de but. Puis, trois membres des T-Miss U19 ont vu leur nom se retrouver sur les équipes d’étoiles : Jade Picard sur la 2e équipe comme défenseur et les attaquantes Marie-Soleil Dumont et Alexa Lortie sur la 1re équipe d’étoiles.

De plus, Alexa Lortie a aussi été désignée comme joueuse par excellence de ce championnat canadien dans le U-19 féminin, alors que Britanny Plourde Dubuc recevait le trophée pour la joueuse qui s’est le plus distinguée lors du match pour la médaille d’or. Notons que Marie-Soleil Dumont a terminé en tête des marqueurs du championnat avec une fiche de 6 buts et 4 passes pour un total de 10 points.

Aussi, 12 élèves membres de ce programme sportif ont participé à ce Championnat canadien. D’ailleurs, le programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano tiendra une journée de sélection le samedi 14 avril prochain en vue de choisir les élèves qui feront partie de ce programme lors de l’année scolaire 2018-2019.