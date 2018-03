L’équipe benjamine les Sphinx couronnée championne

Le championnat régional de basketball féminin de la RSEQ Est-du-Québec a eu lieu en fin de semaine dernière à l’école secondaire Paul-Hubert de Rimouski. L’équipe benjamine Les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a été couronnée championne du tournoi dans sa catégorie en remportant la médaille d’or. Pour sa part, l’équipe juvénile a aussi fait très bonne figure en remportant la médaille de bronze dans sa catégorie respective.



Pour les benjamines, le tournoi a débuté samedi matin avec une première victoire de 69-4 contre l’école secondaire Antoine-Bernard de Carleton. Il s’est poursuivi samedi après-midi avec une deuxième victoire de 66-22 contre l’École secondaire de Trois-Pistoles.

Après deux victoires, l’équipe louperivoise a accédé à la finale qui se tenait dimanche après-midi, contre l’école Armand-Saint-Onge d’Amqui. Au début de la partie, la fébrilité et la nervosité étaient au rendez-vous pour les membres de l’équipe et celles-ci se faisaient ressentir intensément sur le terrain. Après quelques minutes de jeu et une prise de contrôle d’elles-mêmes, les benjamines ont finalement volé tous les honneurs en remportant une fois de plus la partie par un pointage très convaincant de 44-19, ce qui leur a procuré la médaille d’or et la bannière de championnes régionales 2018, une première depuis les 15 dernières années pour les benjamines de l’École secondaire de Rivière-du-Loup!

«C’est une très belle victoire d’équipe et chacune des filles aura contribué à ce beau succès! La hargne, la discipline et la concentration étaient les mots d’ordre pour le week-end et les filles ont répondu à l’appel» explique l’entraineur-chef Dany Ducas. «Maintenant, le prochain rendez-vous pour nous sera le Championnat provincial de la RSEQ qui se tiendra à Trois-Rivières les 14-15 et 16 avril prochain. À cette date, les filles seront plus que prêtes et motivées à affronter les meilleures équipes du Québec!»

L’équipe benjamine est composée de Mary-Alex Martin, Ariane Patoine, Solveil Landry, Kim St-Pierre, Mégan Daris, Naomy Croze, Anne-Marie Chouinard, Alycia Pelletier, Laurence Adams, Mahé Rabesa, Emmy Létourneau, Anne-Marie Beaulieu, Daphnée Dumont, Mélina Laplante et Élodie Guimond. L’entraîneur-chef Dany Ducas est appuyé par Anaïs Robert.



MÉDAILLE DE BRONZE

Pour l’équipe juvénile, la fin de semaine ne s’annonçait pas si facile, puisqu’avec ses deux joueuses blessées et une en convalescence de maladie, la formation louperivoise devait mettre les bouchées doubles afin de maintenir la cadence de la saison en cours et composer avec uniquement sept joueuses. La fin de semaine a débuté samedi matin avec une impressionnante victoire de 56-10 contre la polyvalente de Matane. Samedi soir, l’équipe louperivoise faisait face à l’école Armand-Saint-Onge d’Amqui.

Après avoir réalisé une belle performance et ayant offert une belle résistance jusqu’à la fin du match, les Sphinx ont subi leur première défaite avec un pointage final de 51-21. La formation s’est donc mérité une place en finale dimanche matin pour la médaille de bronze contre le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Ce fut une partie enlevante avec une résistance de l’équipe adverse jusqu’à la fin du match qui s’est terminé par la marque de 34-27. « Nous avons vraiment joué en équipe, c’est ce qui explique nos belles victoires! », conclut l’entraîneuse Rosemarie Boulet.

L’équipe juvénile est composée de Sarah Bérubé, Camille Ouellet, Emmy Lapointe, Frédérique St-Onge Dionne, Kamille Pelletier, Marie Claude Therriault, Mégan Chénard, Clara Chouinard (blessée), Élyse Morin (blessée) et Naomy Martin (convalescence). L’entraîneuse-chef Rosemarie Boulet est appuyée par Éliane Lapointe.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL MASCULIN

Le prochain championnat régional de basketball masculin 2018 de la RSEQ Est-du-Québec se tiendra les 23-24 et 25 mars prochains à Gaspé. Des équipes des catégories benjamin, cadet et une juvénile seront présentes lors de cette finale régionale et représenteront les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Ces équipes affronteront les équipes de partout au Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie afin de se tailler elles aussi une place au championnat provincial.



CHAMPIONNATS PROVINCIAUX

Rappelons que les championnats provinciaux scolaires de basketball division 2 regroupent les meilleures équipes de chacune des 14 instances régionales du RSEQ et se dérouleront du 13 au 15 avril 2018. Cette année, les championnats se tiendront dans les régions de la Mauricie (benjamin), des Cantons-de-l'Est (cadet) et de l'Outaouais (juvénile).