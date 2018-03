Victoire serrée des 3L contre l'Assurancia de Thetford Mines

En cette première rencontre de la série quart de finale, devant une foule de plus de 1 530 spectateurs à domicile, les 3L de Rivière-du-Loup ont vaincu l'Assurancia de Thetford Mines par la marque de 4-3 en prolongation ce vendredi.

Avant de donner le coup d’envoi à la partie, Marc-André Tourigny s’est vu décerner les titres de meilleur buteur et pointeur de la LNAH pour la saison 2017-2018, de même que celui de joueur le plus utile à son équipe. Il fait aussi partie de l’équipe des étoiles de la LNAH 2017-2018. Son coéquipier Kéven Veilleux a également été honoré d’une place à l’attaque dans cette même équipe symbolique.

Durant la première période, l’Assurancia a commencé en force en inscrivant deux buts au tableau. Chez les 3L, Francis Meilleur, aidé de Léveillé, a réussi à réduire l’écart pour amener le pointage à 2-1 pour l’adversaire.

Dès la deuxième période, le niveau de jeu s'est relevé des deux côtés de la patinoire. Très tôt, Jean-Michel D’Aoust de l’Assurancia a compté son deuxième but de la soirée. Le gardien de but Samuel Girard de l'Assurancia a fait de nombreux arrêts, notamment devant Marc-Olivier D'Amour et Samuel Noreau, qui ont lancé à plusieurs reprises, sans succès. C’est finalement Dominic Léveillé qui a réussi à compter. La période s'est conclue par la marque de 3-2 pour Thetford Mines.

Les 3L ont créé l'égalité tôt en troisième période grâce au but d'Yvan Busque, aidé de Tourigny et de Veilleux. À la fin des trois périodes réglementaires, le tableau affichait 3-3 et 34 lancers pour chaque équipe. Les joueurs et les partisans peuvent donc s'attendre à une série qui se jouera chaudement jusqu'à la toute fin.

Dans un Centre Premier Tech survolté, les 3L ont finalement inscrit une première victoire à leur fiche grâce à un but en prolongation de Marc-André Tourigny, aidé de D'Amour et de Noreau. Marc-André Tourigny et Yvan Busque se sont vu décerner respectivement les 1re et 2e étoiles du match.

La deuxième confrontation des 3L et de l'Assurancia se déroulera ce soir, le 10 mars à Thetford Mines.