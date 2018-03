Marc-André Tourigny élu joueur le plus utile dans la LNAH

Le prolifique attaquant des 3L de Rivière-du-Loup, Marc-André Tourigny, a été récompensé par La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) pour l’exceptionnelle saison qu’il a connue ces derniers mois. L’athlète de 29 ans a raflé trois distinctions.

Tourigny a ainsi mis la main sur les trophées Guy Lafleur et Maurice-Richard, décernés respectivement au meilleur pointeur et au meilleur buteur de la ligue. Pour souligner sa domination, le numéro 18 a également été élu le joueur le plus utile à son équipe en saison régulière (MVP).

Avec ses coéquipiers Kéven Veilleux et Marc-Olivier D’Amour, Marc-André Tourigny a été étincelant cette saison. Ses 27 buts, 44 mentions d’aide et 71 points récoltés en 36 parties font de lui l’un des meilleurs pointeurs ayant évolué pour une équipe de Rivière-du-Loup dans la Ligue nord-américaine de hockey ou son ancêtre, la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec.

Auparavant, il avait connu sa meilleure saison en 2014-2015 avec 66 points en 39 matchs.

Par ailleurs, pour une 2e saison consécutive, Adam Russo (Cool-FM) a été élu comme meilleur gardien dans la LNAH. Matthew Medley (Assurancia), pour une troisième fois, a de son côté reçu l’honneur chez les défenseurs. Enfin, Mario Roy (Cool-FM) a été couronné meilleur entraineur-chef, tandis qu’André Bouvet-Morissette (Éperviers), Maxime Macenauer (Assurancia) et Loïc Leduc (Assurancia) ont vu leur saison recrue être remarquée.

Notons enfin que Marc-André Tourigny et Kéven Veilleux ont tous les deux étés nommés sur la première équipe d’étoiles.