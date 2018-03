Des Vaillants à leur meilleur aux Championnats provinciaux

Treize athlètes du club Les Vaillants ont démontré leur talent, lors des Championnats provinciaux de la Fédération québécoise d’athlétisme. La compétition avait lieu les 3 et 4 mars, à l’Université McGill. Les Témiscouatains ont profité de leur passage à Montréal pour amorcer leur relâche scolaire tout en succès, en battant une vingtaine de records personnels, en plus d’accumuler cinq podiums. Deux athlètes ont été consacrés champions du Québec.

Chez les cadettes, Audrey Caron (sport-études) de St-Athanase, Alexia Lavoie (sport-études) de Pohénégamook et Coralie Robichaud de Rivière-Bleue, étaient en action ce weekend. Audrey a réalisé des records personnels au 60m et au 200m, en plus de finir tout près du top 10 en longueur. Alexia a connu son meilleur 60m de la saison, tout comme Coralie. Cette dernière s’est également classée 9e en longueur.

Du côté masculin, six athlètes étaient au Stade couvert Tomlinson, soit Tommy Blier, Alexis Fournier et Éloi Rousseau (sport-études) de Pohénégamook; Alexis Caron (sport-études) de St-Athanase; Nathan Lebrun (sport-études) de St-Eusèbe, ainsi que Dominic Lahey (sport-études) de St-Marc-du-Lac-Long. Au lancer du poids, Tommy Blier a remporté la médaille d’argent en améliorant son meilleur lancer, alors que son coéquipier Dominic Lahey est passé à une position (9e) d’atteindre la finale. En demi-fond, Alexis Fournier a abaissé son meilleur chrono sur 2000m de presque 10 secondes et terminé en 9e position. La journée précédente, suite à sa meilleure course de 1200m, il avait appris qu’il était disqualifié pour avoir touché l’intérieur de la piste. Alexis Caron (60m et 200m) et Nathan Lebrun (60m et triple-sauts) ont tous les deux réalisé deux marques personnelles.

Dans la catégorie juvénile, Vanessa Ayers (sport-études) de Rivière-Bleue et Jolianne Bernier de St-Athanase, étaient les représentantes féminines du groupe. Jolianne est passée proche de monter sur le podium, prenant le 4e rang au 60m haies, avec son meilleur temps. Elle a également amélioré son résultat au 200m, en plus de finir dans le top 10 en longueur.

Chez les garçons, Marc-Olivier Lavoie de Pohénégamook et Pier-Olivier Lebrun (sport-études) de St-Eusèbe, étaient aussi dans la métropole. Marc-Olivier a réussi des records personnels au 400m et au lancer du poids, terminant 5e dans cette dernière épreuve. De son côté, Pier-Olivier a conclu la compétition en beauté au triple-sauts, en gagnant deux positions sur sa dernière tentative, afin de mettre la main sur la médaille d’argent. Il a aussi amélioré une deuxième marque personnelle au 60m, en plus de prendre le 6e rang en longueur.

DEUX CHAMPIONS ROVINCIAUX EN SALLE

Pour une quatrième année consécutive, Vanessa Ayers est championne du Québec au lancer du poids intérieur. L’athlète qui est à sa première année juvénile a remporté le concours, grâce à son meilleur lancer de la saison. L’autre médaillé d’or est le cadet Éloi Rousseau. Ce dernier a remporté le saut en hauteur en franchissant une barre de 1,78m. Il a également remporté l’argent au saut en longueur, avec un bond de 5,91m (RP).