Le 25 février prochain, dans le cadre des activités Boule de Neige, le Club de Curling de Rivière-du-Loup vous offre l’occasion de vous initier au curling. L’activité se déroulera sur l’anneau extérieur de glace adjacent au Centre Premier Tech.

Des membres du club seront sur place dès 13 h et se feront un plaisir de vous initier et de répondre à vos questions. Qui sait? Un petit match amical entre néophytes et animateurs pourrait clôturer l’expérience! Parents et enfants sont conviés.