Une médaille de bronze pour l'équipe GFFM Leclerc

Au terme de 17 km de course sur le parcours montréalais de canot à glace, l’équipe GFFM Leclerc grimpe sur la troisième marche du podium

Les canotiers de GFFM Leclerc participaient ce dimanche au Défi canot à glace Montréal, catégorie « Compétition ». Les équipes avaient rendez-vous au quai de l’horloge du vieux port, pour un parcours de 4 tours totalisant 17 km.

GFFM Leclerc s’est classé au troisième rang lors de cette épreuve d’endurance qui aura durée plus de 2 heures. La première moitié du parcours se composait d’une banquise de glace, mettant à rude épreuve le cardio de l’équipage. Le canot « Redoutable Polaire » devait ensuite traverser le fort courant du sault Saint-Marie pour aller chercher une touche de contournement.

Le bon coup de cette course s’est déroulé dès le départ. Parti 5ième, l’équipe a profité d’un embouteillage monstre lors de l’entrée à l’eau des canots pour se faufiler à l’intérieur d’un virage et ainsi doubler plusieurs concurrents. Gilbert Dufour, 54 ans et avant droit, a réalisé un pivot spectaculaire en en grimpant le canot sur un monticule de pneus, permettant au Redoutable Polaire de prendre une position avantageuse dans la course.

L’équipe tient à remercier la participation de Sandra Guindon, membre du club école « Groupe voyage Québec », qui a assurer un solide coup de rame tout au long de la course. La détermination de cette canotière n’est plus à faire, puisque Sandra en était à sa deuxième médaille ce weekend. La première a été remportée dans le cadre d’une compétition au Mont Sainte-Anne en «Fat bike». Chapeau Sandra!

L’équipe sera à nouveau en action samedi le 17 février prochain pour la course de l’Isle-aux-Coudres.