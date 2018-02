Athlètes sélectionnés pour le Championnat Provincial U12

Cette année, c’est le Mont St-Mathieu qui accueillera le Championnat Provincial U12 et se déroulera les 16, 17 et 18 mars prochains. Le Club Alpin du Mont St-Mathieu est l’un des six clubs actifs de la Zone de ski Est du Québec. Et, la catégorie U12 est composée de jeunes athlètes âgées de 10 à 11 ans.

La sélection des athlètes a été dévoilée samedi dernier à la Station de ski Touristique de Pin Rouge. Chez les filles, les fières représentantes seront :

Élianne Tremblay de Val D’Irène

Nolann Cloutier de Pin-Rouge

Clara Doré-Lepage du Mont-Comi

Florence Pineau et Léa-Rose Lizotte du Mont St-Mathieu

Et, chez les garçons :

Philipp Banville, Jacob Pelletier et Anthony Gagnon du Mont-Castor

Victor Cyr et Jules Fugère de Pin-Rouge

Bonne chance à tous les coureurs !