Canot à glace : une médaille d’or pour l’équipe de Julien Harvey

L’équipe de canot à glace GFFM Leclerc, dont le capitaine est le Pistolois Julien Harvey, a remporté l’édition 2018 de la course en canot à glace du Carnaval de Québec, dans la catégorie «Compétition», le dimanche 4 février dans le vieux port de Québec.

Pas moins de 52 équipes se sont lancées à l’assaut des glaces lors de cette journée où le fleuve réservait des conditions particulièrement difficiles pour les canotiers et les canotières.

Les équipes de la classe «Compétition» devaient réaliser trois (3) aller-retour entre Québec et Lévis, sur un parcours d’environ 10 km. Les équipes devaient composer avec un courant baissant et des vents d’ouest.

«Partis en 9e position sur la ligne de départ, nous avons pu quitter le bassin Louise sans trop d’accrochages. Nous devions ensuite longer les quais de Québec pour aller franchir une touche suspendue au traversier, amarré au pied du Château Frontenac. C’est à partir de ce moment que les barreurs devaient repérer les bonnes veines d’eau qui allaient permettre au canot de franchir un maximum de distance hors de la glace», explique-t-il par communiqué.

L’équipage a affronté différentes difficultés, dont les conditions de la glace, le vent et la neige. Elle devait également se méfier du fort courant. Beaucoup d’équipes ont d’ailleurs perdu du temps à tenter de rattraper le coup.

«Lorsque nous avons touché à Lévis pour le dernier tour, nous étions côte à côte avec les 2 équipes qui menaient la course. En traversant une dernière fois le fleuve, nous avons été les premiers à trouver une veine d’eau. Celle-ci nous a permis de rentrer à temps et de traverser l’arche d’arrivée, devançant de 12 secondes le deuxième canot. C’était une grande fierté pour nous de remporter l’or pour une deuxième année d’affilée», a-t-il partagé.

ÉQUIPE

L’équipe GFFM Leclerc, anciennement «Emergensys | RBC Banque Royale» en est à sa 11e saison en canot à glace. Les membres de l’équipe sont Julien Harvey (capitaine et barreur), les avants Pierre-Luc Iza et Gilbert Dufour, les arrières Émile Harvey, Philippe Doyon et Mario Dorval. Thomas Harvey est actuellement en formation, avant de participer à sa première course.

La course du Carnaval est la troisième course du circuit québécois de canot à glace (CQCG), qui en compte sept (7) au total. La prochaine course aura lieu ce dimanche 11 février à Montréal. Elle sera suivie de L’Isle-aux-Coudres le samedi 17 février, puis de la dernière course du circuit le samedi 3 mars à Québec.