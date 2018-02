Karl Normand est vice-champion canadien en arénacross

Le coureur de motocross louperivois Karl Normand continue de faire sa marque à l’échelle nationale. Cette fin de semaine, l’athlète a pris le 2e rang du classement général du championnat canadien d’arénacross, une série de sept courses disputées à travers le pays.

C’est à Chilliwack, en Colombie-Britannique, qu’a pris fin le championnat, les 2 et 3 février. Après plusieurs résultats dans le top 10, Normand a conclu le tout en force grâce à une 2e position et une 1re position, respectivement. Au cumulatif, il a ainsi mis la main sur une 2e place dans la catégorie Pro Open, ex æquo avec un autre coureur derrière le vainqueur Carson Brown. Un bel exploit.

«Je suis vraiment content. Le championnat était génial et toutes les courses étaient de gros calibre. J’ai connu quelques difficultés en début de championnat, ce n’était pas facile, mais j’ai continué de croire en moi et j’ai donné tout ce que j’avais», a-t-il témoigné.

Si l’on pouvait croire que Karl Normand prendra maintenant quelque temps de repos, c’est mal le connaître. «J’ai envie de continuer à courser. J’aimerais beaucoup participer à une série de courses qui commence le 24 février aux États-Unis», a-t-il expliqué.

Rappelons que le coureur était monté, l’an dernier, sur la troisième marche du podium au championnat canadien. À l’échelle provinciale, il est maitre chez lui puisqu’il a été sacré champion provincial en arénacross pour une troisième année consécutive.