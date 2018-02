Les motoneigistes invités à des randonnées à Saint-Cyprien

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata, situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Cyprien, tiendra sa randonnée annuelle de motoneigistes le samedi 3 mars prochain.

Il y aura trois possibilités de randonnées : hors sentier, des motoneiges anciennes (1975 et moins) et en sentier. Deux départs se feront à partir de Saint-Cyprien et les motoneiges anciennes partiront de l’Éco-site, pour se terminer toutes à l’Éco-site. L’inscription des motoneigistes pour les randonnées et les jeux se fait à 9 h 30 au Gaz Bar de Saint-Cyprien. Le départ sera à 10 h 30.

Dans l’après-midi, il y aura des jeux d’habiletés sur le lac Témiscouata (de type slalom). Vous pourrez vous réchauffer au chalet d’accueil et aussi autour d’un feu de joie. Il y aura un service de cantine. Une nouveauté cette année, on finira cela au chaud par un 5 à 7 au Bar De La Côte de Saint-Cyprien avec projection de vidéos, musique et encan chinois pour motoneigistes. Une belle façon de commencer la semaine de relâche.