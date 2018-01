Charlie Bilodeau sélectionné pour les Jeux olympiques 2018

C’est maintenant officiel, Charlie Bilodeau suivra les traces de nos ex-olympiens régionaux Marie-Pier Boudreau-Gagnon, Guillaume Bastille et Valérie Hould-Marchand lorsqu’il représentera le Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février prochain. La nouvelle a été confirmée dimanche par Patinage Canada et le Comité olympique canadien.

Bilodeau devient ainsi le premier athlète originaire de Trois-Pistoles à se qualifier pour cet évènement de grande envergure qui rassemble les meilleurs athlètes au monde dans plusieurs disciplines. Avec sa partenaire Julianne Séguin, ils formeront de plus le premier couple entièrement québécois à participer aux Jeux olympiques depuis Marie-Claude Savard-Gagnon et Luc Bradet en 1998 à Nagano.

Les patineurs en couple n’ont laissé aucun choix au comité de sélection en offrant deux solides performances aux Championnats nationaux de patinage artistique disputés cette fin de semaine à Vancouver. Ils ont terminé en 2e position derrière les favoris Meagan Duhamel et Eric Radford.

L’exploit est vraiment exceptionnel pour le duo qui est identifié depuis longtemps par les membres de l’équipe canadienne de patinage artistique comme le plus beau projet en vue des Jeux de 2022 à Pékin. Une opportunité était présente cette année et ils l’ont saisie avec brio.

Rappelons que si trois places étaient disponibles sur l’équipe canadienne en vue des Jeux - et qu’il était normal d’y voir les trois meilleurs couples au terme des championnats canadiens - tout n’était techniquement pas encore joué pour le duo québécois. En effet, Patinage Canada se réservait un droit de regard sur les nominations en s’inspirant des performances des deux dernières saisons et en fonction d’autres critères, dont l’âge des candidats et le potentiel de podium.

CHAMPIONNATS CANADIENS

Vendredi, lors de la présentation du programme court, Charlie et Julianne ont pris le 2e rang de la compétition avec une récolte de 68,51 malgré une chute lors du saut côte-à-côte. Par la suite, ils ont offert une prestation frôlant la perfection lors du programme libre, samedi, et ont ainsi consolidé leur place sur la deuxième marche du podium. Ils ont obtenu un pointage cumulatif de 213,00.

«C’est spécial. La dernière fois que nous avons participé aux Championnats nationaux [en 2016], nous avions également terminé au 2e rang. Le résultat d’aujourd’hui prouve que nous avons notre place derrière Meagan et Eric. Nous ne pourrions pas demander mieux», avait déclaré Bilodeau dans une brève entrevue à la suite de sa prestation de samedi.

Sur les réseaux sociaux, le couple a aussi manifesté sa joie en décrivant leur réussite au programme libre comme étant leur «plus grand moment à ce jour».

Comptant 17 athlètes, l’équipe de patinage artistique du Canada est la plus importante, tous pays confondus, à s’être qualifiée pour Pyeongchang 2018. Les épreuves de patinage artistique auront lieu du 9 au 23 février (jours 0 à 14) au Palais des glaces de Gangneung.

FIERTÉ POUR TROIS-PISTOLES

Nul doute que cette nouvelle a rempli la Ville de Trois-Pistoles et la grande région des Basques d’un sentiment de fierté immense. Sur les réseaux sociaux, le maire Jean-Pierre Rioux a d’ailleurs déjà annoncé que le conseil de ville proposera à tous ses citoyens un rassemblement festif où les exploits de Charlie seront présentés en direct.