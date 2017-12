Les 3L concluent l’année en beauté

Décidément, les 3L de Rivière-du-Loup souhaitaient terminer l’année 2017 sur une très bonne note. Après une belle victoire de 3 à 2, vendredi à Rivière-du-Loup contre Sorel-Tracy, les hommes de Simon Turcot se sont offert un week-end parfait en vainquant les Draveurs de Trois-Rivières 10 à 3, samedi.

Le trio formé de Marc-André Tourigny (3 buts, 4 passes), Kéven Veilleux (1 but, 5 passes) et Marc-Olivier D’Amour (1 but, 3 passes) a simplement été extraordinaire, accumulant ensemble pas moins de 17 points.

Alors que la marque était de 2 à 2 au début du 2e tiers, les 3L ont pris les choses en main et ils n’ont jamais regardé en arrière par la suite, ajoutant 8 autres buts dans les 30 dernières minutes de jeu.

Dans la victoire, Nicolas Corbeil a également marqué deux fois. Les autres joueurs à trouver le fond du filet ont été Jean-Philip Chabot, Maxime Villemaire et Simon Danis-Pépin. Devant le filet, Loïc Lacasse a effectué 40 arrêts.

Au classement des meilleurs pointeurs de la LNAH, Marc-André Tourigny, Kéven Veilleux et Marc-Olivier D’Amour dominent toujours. En 22 matchs, Tourigny a maintenant accumulé 48 points, le plaçant 19 points devant Jonathan Bellemare (Trois-Rivières) au 4e rang. Il a d'ailleurs été élu comme l'étoile offensive du circuit pour un deuxième mois consécutif en décembre.

Les 3L de Rivière-du-Loup occupent le 4e rang du classement, à deux points de l’Assurancia de Thetford Mines.