Première compétition de la saison pour Les Perce-Neige du Témiscouata

Pour la première compétition de la saison, le CPA Les Perce-Neige du Témiscouata s’est rendu à St-Jean Port-Joli pour la compétition Invitation Côte-Sud qui s’y tenait du 10 au 12 novembre derniers. Celle-ci regroupe des patineurs provenant des régions de la Capitale Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l’Est du Québec.

Sept patineuses y ont performé pour la plupart dans de nouvelles catégories. En STAR 2, Clothilde Ouellet et Sara Sfaxi ont obtenu chacune un ruban bronze. En STAR 3, Megan Malenfant a reçu le ruban argent. Dans les catégories avec médaille, en STAR 5 moins de 13 ans, Delphine Dumont-Michaud et Karen Lavoie ont obtenu respectivement la 4ième et 9ième place. Nora Leblanc s’est classé en 5ième position en STAR 7 et en 9ième position en STAR 8. Marie St-Pierre, aussi en STAR 8 est arrivée en 5ième place.

La prochaine compétition à laquelle le club prendra part se déroulera à Trois-Pistoles du premier au trois décembre prochains.