Le couple Séguin-Bilodeau prend le 5e rang provisoire au Japon

Les patineurs artistiques Julianne Séguin et Charlie Bilodeau sont provisoirement cinquièmes après le programme court du Trophée NHK qui a lieu à Osaka, au Japon. Il s'agit de leur deuxième compétition du circuit des Grands Prix ISU​.

Le duo n'a pas connu la performance espérée, éprouvant notamment des difficultés à son deuxième saut. Les deux athlètes se sont toutefois bien rattrapés afin d'obtenir une notre de 63,98 points. «Ce n’était pas un programme à la hauteur de nos capacités, mais c’est un travail continu, donc ça devrait s’améliorer tout au long de l’année», a d'ailleurs commenté Séguin à Sportcom, une initiative participant à la promotion du sport québécois.

Pour sa part, Bilodeau a mentionné que leur objectif depuis la dernière compétition était d’être plus en forme. «On a quand même senti qu’on était plus en forme tout au long du programme, donc c’est déjà ça de mieux et on va continuer dans cette direction-là», a-t-il indiqué.

Ce sont les Chinois Wenjing Sui et Cong Han (79,43 points) qui occupent le premier rang avec une avance de 4,38 points sur la paire russe composée de Ksenia Stolbova et Fedor Klimov (75,05 points). Le duo Séguin-Bilodeau accuse un retard notable de 6,49 points sur la troisième place, occupée par les Russes Kristina Astakhova et Alexei Rogonov (70,47 points).

Charlie Bilodeau et Julianne Séguin seront de retour sur la glace samedi dans le cadre du programme libre.

Rappelons que le duo avait pris le 5e rang de la Coupe Rostelecom, étape moscovite du circuit des Grands Prix ISU de patinage artistique, le samedi 21 octobre.

Collaboration : Valérie Daraiche, Sportcom