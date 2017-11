Le travail de la gardienne Roxanne Ouellet salué

Les performances de la gardienne de but du Mondial Servlinks Communication U-21 AAA au cours de la dernière saison de soccer ont été récompensées, ce dimanche 5 novembre. L’athlète a remporté le «Gant d’or» lors du Tapis rouge du soccer québécois 2017 tenu à Laval.

Ce prix est l’un des plus prestigieux remis par la Fédération québécoise de soccer (FQS) chaque année. Il récompense le ou la gardien(ne) qui s’est le plus distingué(e) dans sa catégorie. Roxanne Ouellet était en nomination en compagnie de consœurs de Chaudière-Ouest et Varennes.

Chose certaine, la jeune femme n’a pas volé ce titre de meilleure gardienne de but du U21 AAA féminin, cet été. À de nombreuses reprises, Roxanne Ouellet a permis à son équipe d’être compétitive et de rester dans les matchs. Nombre de fois, son travail a également été souligné sur les réseaux sociaux.

Outre la gagnante, trois autres athlètes du Mondial étaient en nomination, dimanche, soit Adam Azzaben (U15AAA), Alex Trépanier (U21AAA) et Laurie Viel (U21AAA). Rappelons que cette dernière avait l’an dernier remporté le prestigieux prix du Ballon d’Or, remis à l’athlète qui s’est le plus distingué dans sa catégorie d’âge.