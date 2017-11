Kéven Veilleux, étoile offensive du mois d’octobre

L’attaquant des 3L de Rivière-du-Loup, Kéven Veilleux, a été nommé l’étoile offensive du mois d’octobre dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

En six rencontres, Veilleux a inscrit cinq buts, dont un sur le jeu de puissance, en plus d’ajouter neuf mentions d’aide. Dirigeant 25 lancers en direction des gardiens adverses, il a également conservé un différentiel de +7 et a remporté au passage 53% de ses mises au jeu.

Avec Marc-André Tourigny et Marc-Olivier D’Amour, Kéven Veilleux forme l’un des trios les plus dangereux du circuit en ce début de saison. Ils trônent d’ailleurs tous les trois au sommet des pointeurs de la ligue, avec une récolte respective de 13, 10 et 14 points.

Les autres honneurs ont été décernés au gardien Gabriel Girard de l’Assurancia de Thetford Mines et à l’attaquant André Bouvet-Morissette. Le premier a reçu l’honneur défensive, alors que le deuxième s’est révélée être la meilleure recrue sur cette période.

Cette fin de semaine, les 3L sont sur la route. Ils seront à Thetford Mines vendredi pour un affrontement très attendu, puis à Saint-Georges samedi.