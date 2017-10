Les Guerriers intraitables

Les Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont connu un programme double tout simplement parfait, ce samedi 7 octobre. Les équipes juvéniles et benjamines ont toutes les deux remporté leur match par blanchissage, au plus grand plaisir des amateurs rassemblés en bordure du terrain de piste et pelouse.

Il y a longtemps que les deux formations louperivoises avaient connu un aussi bon début de saison. Les benjamins ont donné le ton à la journée en vainquant de façon très convaincante les Gladiateurs de Matane 38 à 0. Notons que cette équipe n’a toujours pas connu la défaite cette saison après 5 parties.

Inspirés par la performance de leurs confrères, les juvéniles ont eux aussi connu un match sans faute. Ils ont dominé les Pirates du Rocher par la marque de 41 à 0. Depuis le début de la saison, ils cumulent une fiche de 4 victoires et une défaite.

PROGRAMME DOUBLE

