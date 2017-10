Chad Lacasse s’amène avec les Panthères

La direction des Panthères du Haut-Madawaska du circuit Roger-Lizotte a confirmé mardi soir par l'entremise d'un communiqué que l'attaquant Chad Lacasse était le deuxième joueur importé signé par l'équipe en vue de la prochaine campagne.

La saison dernière avec le Dynamo, Lacasse et Mathieu Haché formaient un trio offensif des plus explosifs, récoltant pas moins de 40 buts et 92 points au total malgré le fait que ces deux joueurs n'avaient disputé que 16 parties chacun avec le Dynamo en saison régulière.

Lacasse s'amène donc avec la formation de Saint-François en tant que joueur importé, tout comme Maxime St-Cyr qui fera ses débuts dans le circuit cette saison. Lacasse avait disputé un total de 16 parties avec Kedgwick la saison dernière, compilant une fiche remarquable de 20 buts et 27 mentions d'assistance pour 47 points, soit une moyenne de presque 3 points par rencontre.

En séries éliminatoires, il avait totalisé 28 points avec une solide performance en attaque de 11 buts et 17 mentions d'aide. Très efficace sur les unités spéciales, Lacasse est un atout important à plusieurs facettes du jeu.