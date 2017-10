Victoire historique pour le Mondial U17 masculin

L’équipe masculine des moins de 17 ans du Club de soccer Le Mondial de Rivière-du-Loup a écrit une page d’histoire, ce samedi, lorsqu’elle a gagné son match de demi-finale de la Coupe Promotion. Elle s’assure ainsi de pouvoir atteindre le niveau AAA en U18, l’an prochain. Un exploit.

La formation dirigée par l’entraineur Maxime Lavoie a ainsi été dominante devant son adversaire, une équipe de Boucherville. Elle a remporté la partie 2 à 0 sans grande difficulté.

«Le score aurait pu être plus lourd si nous avions été encore plus opportunistes sur nos chances de marquer. Les gars était calmes, confiants et concentrés. Je n’ai jamais été inquiété sur les lignes de côté», a raconté M. Lavoie, lundi.

L’équipe louperivoise s’est qualifié directement pour la demi-finale de la Coupe Promotion grâce à leur saison de rêve, l’an dernier. Elle avait alors remporté la Coupe Saputo et elle était considérée comme la meilleure formation au Québec, rien de moins.

«Ce sont des joueurs qui ont fait le Sport-études et qui jouent ensemble depuis qu’ils sont jeunes. Ils se connaissent très bien, alors c’est intéressant», a ajouté Maxime Lavoie. «Samedi, les gars ont joué comme des professionnels, ils ont extrêmement bien géré la situation.»

C’est la première fois qu’une équipe de soccer du Mondial atteint le niveau AAA par la grande porte, c’est-à-dire en confirmant sa place en finale de la Coupe Promotion. Dans le cas de l’équipe féminine U21 AAA, le Mondial Servlinks Communication, la catégorie avait été ouverte aux candidatures.