Junior BB : un 3e championnat pour Trois-Pistoles

La Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles, qui évolue dans la Ligue de baseball junior BB de Québec, a réussi tout un exploit cette fin de semaine. La formation pistoloise a comblé un important déficit dans la série finale afin de remporter, en cinq parties, un 3e championnat en autant de saisons.

Après avoir bataillé dur pour se rendre jusqu’au 5e et ultime match, la formation de Trois-Pistoles n’a ainsi laissé aucun doute quant à sa victoire, un gain de 17 à 2, aux mains des Titans de Chaudière-Ouest, dimanche. Elle a été spectaculaire, en marquant notamment cinq points dès la première manche.

Si toute l’équipe a vivement contribué à ce succès, notons tout de même les deux coups de circuit de Ludovic Saucier qui ont produit 8 points et un attrapé magistral de Clément Allard.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Trois-Pistoles s’est battu comme jamais afin de défendre ses titres et mettre la main sur le trophée tant espéré cette année. Tirant de l’arrière 2 à 0 contre les Titans, l’équipe a profité de deux matchs à la maison, samedi, pour revenir dans la course. Elle a d’abord remporté le premier duel 6 à 5, puis le deuxième 7 à 3, forçant la tenue d’un 5e et ultime match à Québec.

Cette troisième victoire de championnat en autant de saisons dans la Ligue de baseball junior BB de Québec est sans aucun doute bien spéciale pour l’organisation qui a réussi à remporter les grands honneurs malgré une équipe plus jeune et encore en développement. Comme quoi, le talent est grand en baseball dans notre région.