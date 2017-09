Importante remontée des 3L contre le Cool FM de Saint-Georges

Les 3L de Rivière-du-Loup ont connu un début de rencontre difficile, alors q'ils tiraient de l'arrière 5 à 2 au terme de la 2e période. Une importante remontée en 3e période leur a permis de s'échapper avec une victoire par la marque de 7 à 6 en prolongation.

Dès les 10 premières minutes du match, le Cool FM y allait de trois buts de Tifu, Bédard et Gascon. Avec moins de 4 minutes à faire, c’est finalement Yvan Busque qui a trouvé le fond du filet, en avantage numérique, sur les passes de Michael Ward et de Bryce Swan.

Au deuxième vingt, Patrick Lapostolle a profité d’un avantage numérique pour marquer le 4e but du Cool Fm de Saint-Georges. Quelques minutes plus tard, Étienne Archambault, tout récemment signé par l'organisation louperivoise, a permis de garder les 3L dans le coup. Francis Meilleur a récolté une mention d’assistance. Moins d’une minute plus tard, Yannick Tifu a porté le pointage à 5-2 avant que les deux formations ne quittent la patinoire.

En 3e période, Jean-Philip Chabot a réduit l’écart à 2 buts, sur les passes d’Yvan Busque et de Francis Meilleur. Profitant d’une attaque à cinq, la troupe d’Éric Haley a marqué un 6e but par l’entremise de Martin Gascon. Même si les 3L tiraient désormais de l’arrière par trois filets, il restait assez de temps au tableau indicateur pour remonter la pente.

C’est Étienne Archambault qui a fait vibrer les cordages à nouveau, en avantage numérique, sur les passes de Sébastien Thinel et de Dominic Léveillé cette fois. Peu de temps après, Dominic Léveillé réduisait l’écart à un seul but. Simon Danis-Pépin a reçu une mention d'assistance. Finalement, Étienne Archambault a joué les sauveurs en y allant d’un tour du chapeau pour rétablir l’égalité. Dominic Léveillé et Matthieu Roy ont contribué à ce jeu qui a poussé tout le monde en temps supplémentaire.

Après seulement une minute passée en 3 contre 3, c’est Marc-André Tourigny qui a donné la victoire aux siens à la suite d'un superbe jeu de passes entre Simon Danis-Pépin et Marc-Olivier D’amour, en échappée. Le Cool FM n’a pas su tenir son avance et la troupe de Simon Turcot en a profité pour remporter le match 7-6. Il s'agit d'une première victoire des 3L au calendrier préparatoire.

En ce samedi, les 3L participeront au tournoi de golf annuel à Rivière-du-Loup et dimanche, ils prendront la route vers Thetford Mines pour le match de 16 h.