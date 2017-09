Soccer : deux Louperivois dans les rangs universitaires

Deux joueurs de soccer de la région de Rivière-du-Loup font la fierté du club Le Mondial et des Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup. Ludovic Boudreau et Antoine April-Pelletier ont tous les deux joint les rangs d’une équipe de soccer universitaire dans les dernières semaines.

C’est l’accomplissement d’un objectif de longue date pour les deux athlètes. Ludovic a officiellement rejoint le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke comme milieu latéral, alors qu’Antoine a remporté son pari avec le Rouge et Or de l’Université Laval au poste d’attaquant.

«Je suis très fier de faire partie du Vert et Or. C'était un objectif que je m'étais fixé, car j'allais à Sherbrooke pour mon programme en enseignement en éducation physique et à la santé, mais aussi pour faire partie de l'équipe de soccer», a partagé Ludovic.

Évidemment, la réaction est pratiquement la même du côté d’Antoine pour qui c’est un bel honneur de faire partie d’un programme aussi prestigieux que celui de l’Université Laval.

«Honnêtement, intégrer le Rouge et Or, c'est un sentiment de fierté et d'accomplissement qui en ressort. Dans notre génération, le soccer était peu développé comparativement à maintenant avec le Sport-études et les nombreux joueurs (...) Sachant l’importance du programme et sa notoriété dès un jeune âge, je crois qu'on peut voir ça comme l’atteinte d’un rêve», a-t-il confirmé, lui qui étudie en administration des affaires.

Si Ludovic Boudreau est passé par un processus plus standard de camp d’entrainement, Antoine April-Pelletier a joint l’équipe alors que le processus de sélection était quasiment complété. Entamant sa 3e année à l’Université Laval, il a été invité à un entrainement, puis à un deuxième. «C’est un ami proche de l’entraineur qui lui a parlé en bien de moi. Mes pratiques avec l’équipe se sont ensuite merveilleusement bien déroulées et on m’a confirmé que j’entrais dans la grande famille Rouge et Or», a-t-il raconté.

AMIS

Les deux athlètes de 23 ans se connaissent depuis des lunes. Ils ont pratiquement grandi ensemble sur les terrains de soccer. Passer à la prochaine étape, chacun de leur côté, c’est donc très spécial, concèdent-ils.

Après avoir développé leurs aptitudes avec le Club de soccer Le Mondial, les deux joueurs ont fait leurs armes ensemble avec les Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup. Ludovic s’est ensuite dirigé à Rimouski pour joindre le Fury dans la Ligue de soccer senior AAA. Antoine, lui, a opté pour le Phénix des Rivières à Québec.

1er AFFRONTEMENT

Les deux amis vivront un match particulier, ce vendredi 22 septembre, à Sherbrooke. Ils devraient être en uniforme pour le premier affrontement de la saison entre leur formation respective.

«Ça va être plaisant de jouer contre un ami avec qui je joue avec depuis l'âge de 10 ans. Je trouve que c'est une belle fierté pour le soccer de l'Est du Québec que deux gars du Bas-du-Fleuve jouent dans la ligue universitaire», a déclaré Ludovic, enthousiaste.

Peu importe le résultat, ce sera assurément une victoire pour les deux joueurs louperivois. Gageons que plusieurs partisans de la région seront d’ailleurs présents afin d’encourager les deux camps.