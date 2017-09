Camp d’entrainement d’arts martiaux

Les équipes de Karaté Kempo 2000 et du Kobudo OKDRK (Shin-Riû) préparent un camp d’arts martiaux unique dans la région du KRTB pour la 7e année consécutive. L’activité se déroulera les 23 et 24 septembre au Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Ce sera une rencontre entre adeptes d’arts martiaux et une compétition amicale entre deux équipes, les tigres et les dragons. Jeux, défis, entrainements spécifiques en karaté sportif, jujitsu, kempo, kobudo d’Okinawa, tai-chi-chuan, autodéfense et cliniques de grand maitre sont aussi prévus à l’horaire. Cette année, shihan Denis Paquet de la rive sud de Québec et Kyoshi Myke Sywyk d’Ottawa sont invités.