Un 120e anniversaire réussi pour le Club de golf de Cacouna

Les 9 et 10 septembre derniers, le Club de golf de Cacouna, l’un des plus anciens au Québec, fêtait ses 120 ans d’histoire. Pour l’occasion, plus d’une centaine de golfeurs ont participé aux différentes activités entourant cet évènement festif.

Cet anniversaire aura particulièrement été marqué par la présence de quatre professionnels du Circuit Canada Pro Tour soit le golfeur d’origine bas-laurentienne Dave Lévesque du Golf Château Bromont, Pierre-Alexandre Bédard du Club Cap-Rouge ainsi que Sonny Michaud et Clément Herviou du Club La Tempête. Les golfeurs présents ont ainsi pu côtoyer ces joueurs de grands talents le samedi, lors d’un tournoi organisé sous la formule d’un mulligan à 4 joueurs et le dimanche, pour une compétition amicale de 9 trous opposant des équipes de 3 joueurs amateurs à l’un des professionnels invités. La convivialité et la générosité de ces derniers auront d’ailleurs largement contribué au succès de ces deux journées.

De leur côté, les membres du conseil d’administration du club se disent très satisfaits de cette fin de semaine de festivités. Tous les concours et activités, notamment le souper du samedi soir et l’encan qui s’en est suivi, aura permis d’amasser plus de 10 000 $ qui seront directement investis dans l’achat d’équipements pour l’entretien du terrain. Les organisateurs tiennent à remercier tous les golfeurs, les bénévoles et les commanditaires qui ont participé au succès de l’évènement.

Finalement, comme toute bonne fête l’exige, une surprise de taille aura couronné de belle façon ce 120e anniversaire. En effet, Sonny Michaud, l’un des professionnels invités, a choisi ce moment pour réécrire le livre des records du club en s’offrant une incroyable ronde de 64, soit 8 coups sous la normale. Le précédent record de 67 était détenu, depuis la saison dernière, par Pierre-Luc Darveau.

En terminant, afin de clôturer en beauté une saison 2017 exceptionnelle, le Club de golf de Cacouna désire vous inviter, le samedi 30 septembre prochain, à son tournoi de fermeture qui sera joué sous la formule d’un continuous mulligan à 4 joueurs. Pour plus de renseignements, les golfeurs intéressés peuvent, dès maintenant, communiquer par téléphone à la boutique du club au 418 862-9649.