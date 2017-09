Le Kadorama de Trois-Pistoles est champion provincial

Une équipe de baseball de Trois-Pistoles, le Kadorama, a remporté les grands honneurs du Championnat provincial Midget A, disputé à Pointe-aux-Trembles, au cours de la fin de semaine des 2 et 3 septembre.

Après avoir éliminé Rimouski et la puissante équipe de St Pascal lors des séries de la Ligue Midget A du Bas-Saint-Laurent, le Kadorama représentait la région avec son alignement intégral auquel un joueur Bantam A s’est ajouté.

Le succès au Championnat provincial a été fulgurant, alors que la formation pistoloise n’a pas connu la défaite. L’équipe a tout d'abord remporté une victoire de 11 à 7 contre l'Outaouais après avoir tiré de l'arrière 7 à 3. Elle a par la suite compilé un autre gain de 8 à 3 contre Montréal, avant de vaincre l’équipe de l’Abitibi par la marque de 12 à 6.

En finale, les joueurs de l'entraineur Thomas Morin ont affronté une équipe formée des meilleurs joueurs du Saguenay. Ils menaient 4 à 3 lorsque les officiels ont été contraints d’arrêter le match en raison de la mauvaise température.

Remporter une médaille d’or sur la scène provinciale est un très bel accomplissement pour une organisation de baseball ayant un des plus petits bassins de population au Québec. Il est également à souligner que Xavier McNicoll Belzile et Cédrick Martineau Duguay de Trois-Pistoles ont été nommés respectivement recrue de l'année et lanceur de l'année dans la Ligue Midget A du Bas-Saint-Laurent.