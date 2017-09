Les Albatros entament la saison en force

Les Albatros du Collège Notre-Dame n’ont pas perdu de temps avant de signer leur première victoire de la saison. Ils ont vaincu le Phénix du Collège Esther-Blondin par la marque de 3 à 2 en fusillade, ce vendredi 1er septembre, au Centre Premier Tech.

Il aura fallu attendre la 3e période pour finalement voir une équipe ouvrir la marque. Tirant de l’arrière 2 à 1 en fin de partie, les Albatros ont réussi à combler l’écart. Ils sont ensuite sortis victorieux en tirs de barrage, notamment grâce au travail sans faute du gardien de but recrue, Thomas Gosselin.

Zachary Cormier et Ludovic Soucy ont marqué en temps règlementaire, alors qu’Émile St-Pierre et Isaak Caron ont enfilé l’aiguille en fusillade. Avec 38 arrêts et toute une performance en tirs de barrage, le jeune cerbère originaire de Saint-Cyprien a reçu la première étoile de la rencontre.

JEUNE ÉQUIPE

Avec le défenseur Anthony D’Amours à l’Océanic de Rimouski et le retour de 6 joueurs vétérans, les Albatros présentent une équipe relativement plus jeune, cette saison. Les oiseaux comptent notamment sur trois joueurs de 15 ans en défensive.

Évidemment, le manque d’expérience pourrait devenir un enjeu en cours du calendrier, mais ce n’est pas un défi qu’ils ne pourront pas surmonter. Les jeunes pourront aussi assurément compter sur les Antoine Leblanc (nommé capitaine de l’équipe), Ludovic Soucy, William Champagne, Marc-Antoine Bérubé-Jalbert, Ludovic Lefrançois et Tristan Pelletier.

La prochaine partie des Albatros est prévue ce vendredi, toujours au Centre Premier Tech. Les oiseaux accueilleront les Estacades de Trois-Rivières à 19 h 30.