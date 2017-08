La construction du centre de curling reportée au printemps 2018

Les amateurs de curling de la région devront attendre encore quelques mois avant de voir être réalisée la première pelletée de terre du prochain centre de curling. Faute d’avoir le financement nécessaire, le projet doit être repoussé au mois d’avril 2018.

Le Club de curling de Rivière-du-Loup est ainsi toujours à la recherche de nouveaux partenaires financiers afin d’être prêt pour un nouvel appel d’offres. À la mi-juillet, on avait expliqué que la plus basse soumission reçue lors du premier essai était sortie à près de 3,8 M$, soit environ 600 000 $ de plus que les estimations.

«On veut retourner en appel d’offres en janvier et débuter les travaux en avril. D’ici là, on continue notre travail à différents niveaux. En sachant comment se comporte le marché, on a maintenant du temps pour attacher les ficelles», explique le porte-parole Paul Miville.

En plus des approches auprès des entreprises, le Club est actuellement en démarche avec les architectes afin de diminuer le coût actuel du projet en modifiant certains éléments. Des démarches sont aussi effectuées auprès de Québec pour savoir si le projet pourrait bénéficier de nouveaux programmes de subventions.

AIDE MUNICIPALE

Notons que la Ville de Rivière-du-Loup est aussi récemment venue en aide au projet. Le lundi 21 aout, lors de la séance du conseil municipal, les élus louperivois ont approuvé le versement d’une somme maximale de 35 000 $ au Club. Ce montant s’ajoute à l’engagement de la Ville de 500 000 $ sur 15 ans, annoncé en avril.

Le Club de curling doit impérativement avoir entamé les travaux de construction du nouveau centre avant le 18 juin 2018 afin qu’il puisse bénéficier de l’aide financière du gouvernement provincial présentée à plus de 1,55 M$.