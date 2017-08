Coupe Lepage Millwork : 64 golfeurs professionnels dans une formule de tournoi très spectaculaire

La deuxième édition de la Coupe Lepage Millwork mettra aux prises 64 golfeurs professionnels dans une nouvelle formule de tournoi très spectaculaire, du 23 au 27 aout au Club de golf de Rivière-du-Loup. Ce mercredi, des entrepreneurs de la région se sont d'ailleurs joints à eux lors d'une ronde de 18 trous amicale.

«C’est une compétition par trous entre 32 des meilleurs golfeurs du Québec et 32 des meilleurs joueurs au Canada dont la plupart proviennent de l’Ontario. Deux circuits professionnels vont s’affronter sur le parcours de Rivière-du-Loup, une première dans les annales du golf professionnel canadien», a mentionné Jean Trudeau, président du Circuit Canada Pro Tour.

«Les joueurs vont se battre à tous les trous, ils doivent toujours attaquer les fanions pour gagner. C’est ce qui fait que c’est si spectaculaire», a souligné M. Trudeau. Ils seront 64 golfeurs lors de la première journée du tournoi (jeudi), 32 le vendredi avant-midi, 16 le vendredi après-midi, puis 8 le samedi avant-midi, 4 le samedi après-midi et seulement 2 pour la grande finale du dimanche. Le mercredi 23 aout est consacré à des activités corporatives.

D’un côté, la division Great Lakes Tour portera l’appellation «division Aliments ASTA» pour l’occasion, alors que de l’autre, la division Circuit Canada Pro Tour, qui représente les golfeurs résidents au Québec (ou affiliés à un club québécois), sera identifiée «division Les Viandes du Breton». Chaque division déterminera son champion pour la finale. Le grand gagnant mettra la main sur 12 000 $, tandis que le finaliste empochera 7 000 $ provenant de la cagnotte de 70 000 $. La Coupe Lepage Millwork est présentée par Desjardins et est organisée en collaboration avec l’Hôtel Universel et McDonald’s.

Dans ce type de compétition, tous les coups spectaculaires peuvent générer un trou gagnant. Mais à la fin de la journée, des joueurs auront fini leur parcours dans ce tournoi. On note cependant des favoris. «Marc-Étienne Bussières est le joueur identifié numéro 1. Sonny Michaud et Dave Lévesque sont deuxième et troisième. De plus, Lévesque a gagné l’an dernier à Rivière-du-Loup», a indiqué le président du circuit Canada Pro Tour. Il y aura aussi Max Gilbert, le seul Québécois sur le circuit Mackenzie Tour.

De l’Ontario, il faudra certainement avoir un œil sur Brendan Leonard. On note aussi David Morland IV, un golfeur de 48 ans qui a joué 120 tournois sur le circuit PGA Tour et qui revient au jeu après un accident et une absence de trois ans en compétition.