Deux athlètes Filoup s'éclatent à la Coupe du Québec Triathlon

Émilie Labrosse et Daniel Lepage ont complété la 5e étape de la Coupe du Québec Triathlon (CQT) la fin de semaine dernière lors du triathlon du Saguenay qui se tenait à Jonquière. À l’issue de la course de distance sprint (750m nage, 20km vélo, 5km course à pied) les deux athlètes sont montés sur le podium : Émilie terminant 2e et Daniel 3e dans leur groupe d’âge.

Ces deux bonnes positions faisaient suite à leur dernière participation à la série CQT qui se tenait à Magog. Sur une nouvelle formule «combo», les triathlètes devaient compléter un triathlon sprint le samedi 15 juillet suivi d’un triathlon olympique (1500m nage, 40km vélo, 10km course à pied) le dimanche.

Les eaux houleuses du lac Memphrémagog et les routes vallonnées de la région de l’Estrie (avec une ascension du Mont Orford) n’ont pas empêché les deux triathlètes de performer et d’accumuler des points pour le classement final de la Coupe du Québec. «La formule combo a offert un nouveau défi aux participants et demandait une bonne gestion de course sur deux jours», commente Daniel Lepage. «Endurante, j’ai réussi à avoir beaucoup d’énergie le dimanche sur l’olympique ce qui m’a permis de gagner une position au classement par catégorie», résume Émilie.

Ainsi, dans leur catégorie d’âge, Émilie a terminé 3e le samedi et 2e le dimanche et s’est positionnée 2e sur le combo. Classé 3e le samedi sur la distance sprint, Daniel Lepage, qui a dû faire fi d’une crevaison à la fin de la portion vélo le dimanche, a tout de même décroché la 3e position sur le combo.

Rappelons que la série Coupe du Québec Triathlon est composée de plusieurs étapes mélangeant plusieurs distances de différents formats. Elle permet aux athlètes d’accumuler des points dans un réseau de compétition provincial. Actuellement, Émilie et Daniel sont au 3e rang du classement général par groupe d’âge. Leur participation permet également de cumuler des points pour le club Filoup pour le championnat des clubs. Après avoir participé à 5 étapes de la série CQT, les deux triathlètes se présenteront à la finale qui aura lieu le samedi 26 août lors du triathlon de Duchesnay.