Le Club de badminton au primaire du Collège Notre-Dame recrute

Pour une quinzième année consécutive, c’est à compter du dimanche 10 septembre prochain que le club de badminton au primaire du Collège Notre-Dame reprendra ses activités.

Cette activité s'adresse aux jeunes garçons et filles de 7 à 12 ans des écoles primaires de toute la région de Rivière-du-Loup et se déroule tous les dimanches de 10 h à midi au gymnase du Collège Notre-Dame, au 56, rue St-Henri.

Sous la supervision d’une équipe d’entraîneurs expérimentés et qualifiés, c’est dans un environnement bien structuré favorisant l’apprentissage que les participants de deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année du niveau primaire pourront apprendre à maîtriser correctement les techniques de base du badminton par l’exécution de routines adaptées à leur niveau de jeu, par la mise en pratique des éléments techniques en situation de jeu et par leur participation à des tournois régionaux et provinciaux au cours de la saison.

Le nombre de places disponibles est limité à 16 joueuses et joueurs pour la saison 2017-2018. On peut s’inscrire de trois façons :

en se présentant au kiosque du club de badminton au primaire au Carrefour Loisir Éducation à la Maison de la culture, le jeudi 31 août prochain ;

en contactant l’entraîneur, Georges Deschênes, par courriel à l’adresse gdesvrdl@hotmail.com ou par téléphone au 418-867-6709 (jour) ou au 418-868-0860 (soir);

en vous présentant directement au gymnase du Collège Notre-Dame, le dimanche 10 septembre à compter de 9 h 30 avec un pantalon court, un gilet à manches courtes et une paire d’espadrilles (les raquettes et volants sont fournis).

Les frais d’inscriptions sont de 200 $ pour l’année ou de 120 $ par session.