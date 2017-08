Le camp de sélection des Albatros bat son plein

Débuté le dimanche 13 aout, le camp de sélection des Albatros du Collège Notre-Dame roule à fond de train au Centre Premier Tech. Une quarantaine de joueurs sont présents et performent sous les directives de Christian Caron et son équipe. Ils tentent de mériter l’une des nombreuses places sur l’alignement 2017-2018.

«C’est toujours excitant de lancer le camp d’entrainement et de voir aller les joueurs qu’on a sous la main. On commence déjà à se donner une base de système de jeu. Plus le camp va progresser, mieux on va pouvoir déterminer la composition de l’équipe, mais aussi notre stratégie pour la saison», a souligné le pilote des Albatros, Christian Caron.

Parmi les joueurs invités au camp de sélection, près de la moitié proviennent de la région du KRTB. Quatre sont aussi issus des équipes scolaires (LHPS) de Rivière-du-Loup et Mont-Joli.

«C’est vrai qu’il y a un bel engouement envers l’équipe cette année. Plusieurs joueurs viennent du Kamouraska, alors nous sommes chanceux de bénéficier de ce bassin-là. Pour Rivière-du-Loup, ça se développe, mais ça ne fait aucun doute qu’on aimerait en avoir encore davantage qui aspirent à jouer pour les Albatros, l’équipe locale.»

ÉQUIPE

Cette saison, seulement six vétérans ont la possibilité de revenir avec les Albatros dans le Midget AAA, s’ils ne sont pas retenus par leur équipe junior respective. Il s'agit d'Antoine Leblanc, Tristan Pelletier, Ludovic Lefrançois, William Champagne, Ludovic Soucy et Marc-Antoine Bérubé-Jalbert. Cela laisse beaucoup de place aux recrues et le potentiel est intéressant aux dires de l’entraineur.

«On s’attend à 3 ou 4 retours avec nous. Tant mieux si c'est davantage, mais sinon c’est bon pour la relève. Plusieurs joueurs présents au camp ont une certaine expérience, notamment au niveau Espoir. C’est intéressant pour nous. Le camp est jeune, mais on aime ce que l'on voit.»

Le coach n’a jamais caché qu’il appréciait les équipes combattives et intenses. Le mot d’ordre de ce camp d’entrainement est d’ailleurs «démarque-toi».

«Il faut se faire voir et mériter sa place. On le sait qu’il va y avoir des erreurs et c’est normal, mais on recherche des étincelles, des repris défensifs, des contre-attaques, des chances de marquer (…) On veut des joueurs qui s’impliquent, qui se donnent.»

MATCH

Les joueurs auront l’opportunité de se faire valoir dans le cadre de matchs préparatoires. Ils accueilleront, ce mardi 15 aout, les Estacades de Trois-Rivières pour leur tout premier match. Mercredi, l’équipe affrontera le Blizzard du Séminaire St-François, équipe championne de la dernière saison, sur la route. Elle sera finalement à Lévis, ce vendredi 18 aout.

Les premières coupures auront lieu après ce match.