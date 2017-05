La LHPS reconnue «membre associé» de Hockey Québec

La Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS), la Ligue de hockey interscolaire du Québec (LHIQ), le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et Hockey Québec sont fiers d’annoncer qu’ils en sont venus à une entente.

Celle-ci a pour but de permettre à la LHPS et la LHIQ d’être reconnues comme «membre associé» de Hockey Québec et de favoriser les discussions dans le but de regrouper l’ensemble du hockey scolaire québécois.

«Après plusieurs rencontres et maintes discussions constructives entre les quatre parties, je suis très heureux que nous ayons pu conclure cette entente qui sera assurément bénéfique pour tous. Cela cadre parfaitement avec la mission de Hockey Québec, soit d’encadrer le hockey québécois, tant civil que scolaire, et d’en assurer un service à tous nos membres», affirme le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard.

«La LHPS est très heureuse de travailler de concert avec la LHIQ, le RSEQ et Hockey Québec afin de promouvoir notre sport national qu’est le hockey. De joindre les rangs de la fédération québécoise nous permettra de tous avancer dans la même direction. Nous travaillons tous à la valorisation du développement des élèves-athlètes», soutient le président de la LHPS, Mathieu Darche.