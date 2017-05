Un match d’ouverture à oublier pour le CIEL-FM

Les joueurs du CIEL-FM de Rivière-du-Loup auraient certainement souhaité entamer cette nouvelle saison dans la Ligue de baseball senior Puribec d’une façon bien différente. À leur premier match au stade municipal, la formation louperivoise a été vaincue facilement 7 à 0 par le CHOX-FM de La Pocatière.

Ainsi, après un revers de 2 à 1 à Rimouski dimanche dernier, le CIEL-FM n’a pas connu un bon début de match, ce mercredi 24 mai, à 20 h. L’équipe a accordé cinq points dans les manches 2 et 3. La porte était alors grande ouverte pour le CHOX-FM qui a complété ses deux derniers points en 6e manche avec un simple.

Sur le monticule, la défaite est allée au dossier du lanceur Philippe-Antoine Gagnon qui a accordé cinq points en trois manches lancées. Au bâton, notons les deux coups sûrs de Félix Tardif.

VICTOIRE À EDMUNDSTON

De son côté, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles, équipe championne en titre, a gagné sa 2e partie en autant d’occasions cette saison. Cette fois, les Pistolois ont remporté un gain de 3 à 1 contre les Républicains / Sports Experts d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

Les visiteurs ont pris les devants 1-0 en première manche et 3-0 en 5e avant que les Républicains marquent leur seul point du match. Les deux équipes ont frappé chacune 6 coups sûrs.

Notons que Trois-Pistoles a gagné malgré 7 erreurs commises contre une seule. À deux reprises au moins dans le match, ces erreurs ont ouvert la porte à une production de deux points en faveur des locaux, mais ils n’ont pas su en profiter.

Éric Rousseau a lancé un fort match pour Trois-Pistoles, n’allouant aucun point mérité en 7 manches, 6 coups sûrs et trois retraits sur des prises. Pour les visiteurs, Thomas Morin a 2 en 4 et il a marqué le premier point du match, tandis que Ludovic Saucier est 2 en 3 avec le 3e point de sa formation. Guillaume Bérubé a marqué le 2e point des siens après un but sur balles et deux mauvais lancers.

PROCHAINS MATCHS

Ce samedi 27 mai, le CIEL-FM de Rivière-du-Loup sera à Matane pour y retrouver le Marché IGA Desrosiers. De son côté, le Construction Michaël Bérubé recevra les Républicains à Trois-Pistoles, à compter de 19 h 30.