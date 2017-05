Trial : Michel Fortin-Bélanger commence sa saison en force

Le trialiste portagois, Michel Fortin-Bélanger, a entamé sa saison 2017 de la meilleure des façons, cette fin de semaine. Le jeune homme a pris la pôle position lors des deux premières manches du Championnat du Québec, chez lui, à Notre-Dame-du-Portage.

Michel Fortin-Bélanger s’est ainsi distingué dans la catégorie Expert, en ayant le meilleur sur son père Paul-Yvan et sur Alexis Horik lors des deux évènements prévus samedi et dimanche.

«Belle première fin de semaine de trial pour le championnat de l'ATAQ avec deux belles premières positions. Une présence à l'arénacross samedi soir aussi. On passe maintenant à la prochaine étape à Shipshaw dans 2 semaines», a-t-il partagé sur les réseaux sociaux.

AUTRES RÉSULTATS

En plus de Michel Fortin-Bélanger et son père, d’autres trialistes de la région ont très bien fait durant cette compétition. Dans la catégorie Junior, Louis Lepage de Rivière-du-Loup a pris le 2e rang samedi et la 3e position le lendemain.

Puis, chez les Novice, Axele Fortin-Bélanger est montée sur la 2e marche du podium lors de la première journée et a remporté les grands honneurs, le dimanche, tout juste devant Élie Mailloux de Rivière-du-Loup.

Notons que la compétition de trial sera de retour à Notre-Dame-du-Portage les 8 et 9 juillet. Pour plus d’informations et des photos, consultez le www.ataq.qc.ca.