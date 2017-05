Motocross : Karl Normand prend la 3e place à Rivière-du-Loup

C'était salle comble samedi soir au Centre Premier Tech, à l'occasion du 37e Motocross intérieur Coors Light Distribution Francis de Rivière-du-Loup. Les amateurs ont assisté à une finale chez les pros qui a tenu ses promesses de grandeur, alors que le favori local, Karl Normand, à défaut de victoire, a su se hisser sur la troisième marche du podium.

C'est l'Américain Lane Staley qui est monté sur le plus haut échelon devant facilement plus de 3 000 spectateurs. Staley, qui en était à sa 2e participation à Rivière-du-Loup, a devancé son compatriote américain Scott Champion.

«J’ai été avantagé grâce à un très bon départ. C’est un beau sentiment d’avoir remporté la victoire ici. C’est un très bel évènement, on a eu beaucoup de plaisir», a-t-il déclaré, quelques minutes à peine après avoir soulevé la Coupe Yvan-Richard.

KARL NORMAND

Bien que privé de sa moto pour trois des quatre courses auxquelles il a pris part, le favori de la foule, Karl Normand, a tout de même réussi à monter sur la 3e marche du podium lors de ce qui a facilement la finale la plus relevée de la dernière décennie.

La malchance s’est ainsi de nouveau abattue sur le coureur louperivois, lui qui a brisé sa moto à peine quelques secondes après le début de sa toute première course. L’an dernier, le coureur avait dû composer avec les mêmes difficultés mécaniques pendant les qualifications et la finale.

«Je suis vraiment malchanceux ici. J'ai brisé mon moteur lors de la première course, mon cylindre a cassé. J'ai pris une autre moto, mais ce n'était pas comme ma moto de course. Je suis content d'avoir fait le podium, mais je voulais la première position. Dans ma tête, je sais que je suis plus rapide que ces gars-là», a-t-il partagé.

COMPÉTITION

La 37e présentation du Motocross Coors Light s’annonçait très relevée, notamment avec la présence de nombreux champions américains et européens. En tout, plus d’une vingtaine de coureurs pros ont couru au Centre Premier Tech pour en mettre plein la vue aux spectateurs. Ils n’ont pas fait mentir le promoteur Paul Thibault.

«Je pense que dans les 15 dernières années, c’est le plus fort calibre de coureurs qu’on a eu ici. Je me suis même fait dire par Kyle Swanson, qui vient du Texas, que c’était le meilleur arénacross. C’est tout un compliment pour quelqu’un qui course dans les plus gros évènements américains», a-t-il mentionné rappelant que le motocross a été marqué, cette année, par un nombre record de 197 inscriptions.

Le 37e Motocross intérieur Coors Light Distribution Francis de Rivière-du-Loup a donc été un grand succès encore cette année. C’est donc sans surprise que les amateurs seront conviés à une nouvelle édition l’an prochain au Centre Premier Tech.