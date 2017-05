La journée 4thlétiques, une nouveauté dans la région

Le 12 mai, des centaines d’élèves ont vécu une journée trépidante en participant à la journée 4thlétique. Ces jeunes, majoritairement issus des classes de 4e année du primaire d’une quinzaine d’écoles de la MRC de Rivière-du-Loup, se sont donnés rendez- vous aux abords de l’École secondaire de Rivière-du-Loup pour bouger et s’amuser.

En tout, 64 équipes ont pris part aux activités sportives tenues simultanément sur les plateaux du Stade Premier Tech et du Stade de la Cité des jeunes, ainsi que dans l’enceinte du Centre Premier Tech.

Pour débuter cette journée du bon pied, les quelque 440 participants accompagnés de leur enseignant ainsi que du spécialiste en éducation physique de leur école ont participé à un immense atelier de Zumba. Puis, la course, le soccer et des activités originales telles que le Diamant et l’Anneau mobile ont permis aux jeunes de se divertir tout en pratiquant un sport moins connu.

POUR UNE JEUNESSE EN SANTÉ

Cet évènement de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup est né d’une collaboration avec le Comité des saines habitudes de vie (SVH) de la MRC de Rivière-du-Loup et avec l’organisme Une Communauté́ Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, Scolarisé et en Santé (COSMOSS) de la MRC de Rivière-du-Loup.

«Nous visions plusieurs objectifs en organisant cet évènement», a expliqué Estelle Dupont, membre du comité organisateur pour la commission scolaire. «D’abord, nous souhaitions stimuler la pratique du sport chez les enfants. De plus, notre but était de promouvoir une saine alimentation chez ces derniers. C’est pourquoi des spécialistes en santé et en nutrition ont collaboré au projet.» Ainsi, des jeux ayant trait à l’alimentation ont été́ présentés aux élèves pendant la journée. Une collation santé, offerte gracieusement par IGA Extra Rivière-du-Loup, leur a d’ailleurs été́ servie dans cette optique.

LE SPORT À L’ÉSRDL

Cette initiative avait aussi comme objectif de présenter aux élèves les nombreuses possibilités qui s’offrent à eux en matière de pratique du sport à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. C’est pourquoi 75 jeunes sportifs inscrits à la concentration Sport études de l’école secondaire ont animé les activités auprès des élèves. Par ailleurs, une représentante de l’école secondaire a tenu un kiosque d’information. «Il est intéressant pour les élèves du territoire de se familiariser avec les parcours sportifs offerts dans notre école secondaire», soutient Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. La culture sportive à l’École secondaire de Rivière-du-Loup est bien implantée. En effet, on dénombre plus de 400 élèves-athlètes sur les 1 300 élèves fréquentant cet établissement scolaire.

Le comité organisateur travaille depuis novembre à la mise sur pied de cet évènement. Il compte 7 membres, dont 5 enseignants, un technicien en loisir et une représentante de la Commission scolaire de Kamouraska– Rivière-du-Loup. Rappelons que l’organisation de ce rassemblement a été́ rendue possible grâce à un travail concerté du Comité SVH et COSMOSS de la MRC de Rivière-du-Loup. Ce dernier a d’ailleurs offert une somme de 4 000 $, pour l’achat de matériel sportif pour la tenue de l’activité́, tels que des buts de soccer, des cerceaux, des ballons, etc. Ces équipements et accessoires seront redistribués dans les écoles de la région. Par ailleurs, les élèves pourront se remémorer cette dynamique Journée des 4thlétiques, chaque fois qu’ils porteront leur t-shirt thématique, gracieuseté́ de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.