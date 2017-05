Lutte : un spectacle pour tous les gouts à prévoir le 3 juin

Les amateurs de lutte auront de nouveau quelque chose à se mettre sous la dent, le 3 juin prochain, au Centre Premier Tech. Un an après le retentissant succès de l’édition 2016, les organisateurs du Gala de lutte Shaker de Rivière-du-Loup promettent encore une fois un spectacle marqué par les acrobaties et les surprises.

Tout comme c’était le cas l’an dernier, le gala est organisé en collaboration avec la TCPRO, la fédération de lutte de l’heure au Québec. «Plusieurs des meilleurs lutteurs de la province seront avec nous afin de vous offrir une soirée endiablée. À ceux-ci s’ajoutent de nombreux lutteurs locaux fébriles à l’idée de vous en mettre plein la vue», a déclaré, enthousiaste, le promoteur Simon Fournier.

La carte du gala comprend 10 combats, dont un féminin et deux où une ceinture de champion sera en jeu. Les amateurs pourront notamment voir en action le géant Darkko (7 pieds) et Franky The Mobster, grands favoris de la foule, tout comme Surfer Mitch Thompson, Dom Boulanger, Pat Guenette et le duo Bone Collectors. «Les combats de championnat assurent un spectacle de grande qualité. Les amateurs seront sur le bout de leur siège tout au long de la soirée.»

Côté local, au moins trois combats mettront en scène des gladiateurs développés dans la région. Notons que Dan Leflaguais et Big Black Machine se retrouveront pour une 2e fois au centre du ring. Comptons aussi sur la présence de Frank The Voice, même s’il n’a pas officiellement été invité.

«Qui est-ce qui qui donne le show tous les ans et qui a les meilleures réactions? Frank The Voice (…) Attendez-vous à me voir le 3 juin prochain. Il va y avoir plusieurs gardes de sécurité, mais je vais être là pour leur rappeler qu’un nouveau dentier, ça coûte cher», a promis le coloré lutteur.

ORGANISMES

À l’instar de l’édition 2016, le Gala de lutte Shaker de Rivière-du-Loup est organisé afin d’encourager différents organismes communautaires. Les fonds amassés leur seront directement versés.

«Plus de 3200 $ ont été remis l’an dernier. Pour nous, c’est une grande réussite. Nous voulons donc continuer de soutenir des organismes. Cette année, l’argent sera amassé au profit du Centre-Jeunes de Cacouna et du Centre prévention suicide du KRTB», a annoncé Simon Fournier.

GEEKEXPO

Si le gala de lutte commencera dès 19 h, les amateurs de toute la région sont invités à se présenter au Centre Premier Tech dès 16 h afin de profiter d’une nouveauté : le GeekExpo.

Ce petit festival se veut être un évènement de la même famille que les conventions d'anime (animations japonaises), de science-fiction et autres comic con, mais dans un plus petit format.

Les visiteurs y trouveront des artistes, des exposants et des «talents cachés» qui évoluent dans plusieurs domaines (jeux de table, jeux vidéos, animation, science-fiction, dessins et films animés, bande dessinée, etc.). Tous ont cependant une chose en commun : ils se passionnent pour les superhéros et tous leurs dérivés.