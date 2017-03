Les Prédateurs du Témiscouata éliminés

La saison de hockey des Prédateurs du Témiscouata a pris fin dans le Circuit régional de hockey (CRH). La formation a été éliminée en 5 matchs par les Castors de St-Quentin, le 11 mars, à Dégelis.

Les Prédateurs avaient remporté le tout premier match de cette série demi-finale, mais ils ont ensuite été vaincus à quatre reprises. Vendredi, lors du 5e match, ils se sont inclinés 4 à 1.

Les Castors sont venus à bout des Prédateurs grâce à une défensive très étanche, limitant les Témiscouatains à seulement huit buts au cours des quatre derniers matchs. Leur profondeur à l’attaque a aussi grandement aidé leur cause, alors que neuf joueurs différents ont fait bouger les cordages dans cette série.

Les Prédateurs terminent ce duel avec 14 buts marqués, dont 7 avec l’avantage d’un homme. Olivier Dumont a été le plus performant en récoltant 6 buts et 1 mention d’aide. Michaël Morin est le seul autre joueur du côté des Prédateurs à avoir trouvé le fond du filet plus d’une fois dans cette série. Il a marqué trois fois.

Les Prédateurs et les Castors s’étaient également affrontés, l’an dernier, en demi-finale des séries éliminatoires. Cette fois, St-Quentin avait cependant eu besoin de 7 parties pour se mériter une place en finale.

Les Castors se disputeront les grands honneurs avec les Panthères du Haut-Madawaska, une équipe composée de plusieurs joueurs des 3L de Rivière-du-Loup. Les Panthères n’ont pas encore perdu en séries.